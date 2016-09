"Najbardziej gniewny film Wajdy od lat". "Powidoki" polskim kandydatem do Oscara. ZDJĘCIA I ZWIASTUN

Facebook 0

Następne Powidoki Bohaterem filmu "Powidoki" jest Władysław Strzemiński, artysta, który doświadczył w czasach socrealizmu dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. W rolę głównego bohatera wcielił się Bogusław Linda. Na ekranie partnerują mu m.in. Bronisława Zamachowska, Zofia Wichłacz i Krzysztof Pieczyński. Autorem scenariusza jest Andrzej Mularczyk, a autorem zdjęć Paweł Edelman. Producentem filmu jest Akson Studio, a koproducentami Narodowy Instytut Audiowizualny, Telewizja Polska, EC1 Łódź - Miasto Kultury i Fundacja Tumult. Film jest współfinansowany przez PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej. Źródło: Materiały prasowe

"Mistrz Jedi polskiego kina Andrzej Wajda przedstawia w »Powidokach« kolejny gorzki epizod z brutalnej historii swojego kraju. Tym razem tematem czyni awangardowego malarza Władysława Strzemińskiego, męczennika filisterskiej, stalinowskiej ortodoksji, ale jest być może cień osobistej identyfikacji w tym liście miłosnym od jednego polskiego artysty dysydenta do drugiego" - pisał o "Powidokach" w "The Hollywood Reporter" Stephen Dalton. Dziś Komisja Oscarowa zdecydowała, że będzie to polski kandydat do Oscara w kategorii "Najlepszy Film Nieanglojęzyczny".