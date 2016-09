"Nie oczekujemy nagród, chcemy odkłamać historię". Premiera filmu "Smoleńsk"

Uroczysta premiera filmu "Smoleńsk" odbyła się w poniedziałkowy wieczór w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. "To film fabularny, z tym, że wszystko, co dotyczy katastrofy, było oparte na faktach (...). Mam wrażenie, że tak musiało być. W innych warunkach politycznych nie doszłoby do premiery tego filmu. Ci, którzy do tej pory rządzili, stale mówią o tolerancji dla innych – ja nie czułem tej tolerancji, wręcz odwrotnie" - mówił reżyser obrazu, Antoni Krauze.