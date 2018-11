Około godz. 5 nad ranem policja wezwana do hotelu Holiday Inn. zastała na miejscu mężczyznę z rozbitym nosem, awanturującego się z ratownikami medycznymi.

Wcześniej pogotowie otrzymało zgłoszenie z hotelu, że jeden z gości, znajdujący się pod wpływem alkoholu, dziwnie się zachowuje i mdleje.

– Był bardzo wulgarny, wyzywał policjantów, popychał ich i szarpał – mówi nieoficjalnie "Wyborczej" policyjny informator.

Ostatecznie funkcjonariuszom udało się zapanować nad napastnikiem i przetransportować go do szpitala. – Gdy dojdzie do siebie, trafi do policyjnej izby zatrzymań – informuje policja.

Jeszcze dziś ratownicy pogotowia mają złożyć oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zatrzymany mężczyzna to 50-letni Amerykanin Matthew Libatique, słynny operator filmowy, stały bywalec i laureat bydgoskiego festiwalu Camerimage, gdzie tym razem przyjechał uświetnić pokaz filmu "Narodziny gwiazdy", do którego nakręcił zdjęcia.

Libatique jest również autorem zdjęć do innego filmu, który wciąż można oglądać w polskich kinach, marvelowskiego "Venoma".

Kilka lat temu za zdjęcia do filmu "Czarny łabędź" operator otrzymał m.in. nominację do Oscara, nagrodę BAFTA i statuetkę Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów Filmowych.