Europejska Akademia Filmowa ogłosiła nominacje do Europejskiej Nagrody Filmowej za 2018 rok. Na liście znalazła się polska "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, nominowana w pięciu kategoriach: film, scenarzysta (Paweł Pawlikowski), reżyser (Paweł Pawlikowski), aktorka (Joanna Kulig) oraz aktor (Tomasz Kot). Wśród pozostałych filmów fabularnych wytypowanych do Europejskiej Nagrody Filmowej za rok 2018 znalazły się: "Border" (Szwecja, reż. Ali Abbasi), "Dogman" (Francja, reż. Matteo Garrone), "Girl" (Belgia, Holandia, reż. Lukas Dhont) i "Happy as Lazarro" (Francja, Niemcy, Szwajcaria).

"Zimna wojna" opowiadająca historię pary kochanków próbujących odnaleźć się na emigracji w latach wczesnego komunizmu w Polsce, osiagnął już wiele sukcesów. Ogłoszono m.in., że znalazła się na liście 80 filmów, które mają szansę otrzymać Złote Globy. O tym, czy przejdzie do finału konkursu, dowiemy się 6 grudnia. Głównymi bohaterami "Zimnej wojny" są Zula i Wiktor (w ich rolach Joanna Kulig i Tomasz Kot), młoda dziewczyna szukająca szczęścia w powstającym zespole Mazurek (bliskim polskiemu Mazowszu) i dojrzały mężczyzna, pianista, jej instruktor.

"Zimna wojna" to opowieść oparta na polskiej muzyce ludowej, z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku w tle, o miłości dwójki ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale też nie potrafią być razem. Akcja melodramatu rozgrywa się w latach 50. i 60. ub. wieku m.in. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. W filmie, do którego zdjęcia zrealizował Łukasz Żal, a muzykę skomponował Marcin Masecki, wystąpili także m.in. Borys Szyc i Agata Kulesza. Autorami scenariusza są Paweł Pawlikowski i Janusz Głowacki.

"Zimna wojna" na ekrany brytyjskich kin weszła 31 sierpnia, pod koniec grudnia będą mogli ją oglądać widzowie amerykańscy. Film ma także szansę na BIFA, British Independent Film Awards, nagrodę niezależnego kina brytyjskiego. Wśród pięciu filmów, które mają szansę na statuetki w kategorii Najlepszy Zagraniczny Film Niezależny, znalazły się także "Kafarnaum" Nadine Labaki (USA, Liban), "The Rider" Chloe Zhao (USA), "Roma" Alfonso Cuarona (Meksyk, USA) i "Shoplifters" Hirokazu Koreedy (Japonia).

"Zimna wojna" jest tegorocznym polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Film zdobył Złote Lwy oraz nagrody za najlepszy montaż i dźwięk na tegorocznym 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni; z kolei Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

To kolejny sukces Pawlikowskiego po obsypanej nagrodami "Idzie", która otrzymała Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" w 2015 roku.