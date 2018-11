Obok polskiego filmu nominację otrzymały 4 obrazy: „Kafarnaum” (reż. Nadine Labaki, USA, Liban), „The Rider” (reż. Chloé Zhao, USA), „Roma” (reż. Alfonso Cuarón, Meksyk, USA) i „Shoplifters” (reż. Hirokazu Koreeda, Japonia).

W 2014 roku w tej samej kategorii był nominowany poprzedni film Pawlikowskiego – „Ida”. Wtedy ostatecznie nagroda powędrowała do Richarda Linklatera za film „Boyhood”.

Najlepszy Zagraniczny Film Niezależny to jedna z 24 kategorii tegorocznej 21. edycji BIFA, która – obok BAFTA (British Academy of Film and Television Arts)- należy do najważniejszych nagród brytyjskiego przemysłu filmowego.

Najwięcej nominacji zdobyli w tym roku twórcy filmu „Faworyta” w reżyserii Yorgosa Lanthimosa (13 nominacji). W czołówce filmów z największą liczbą nominacji znalazły się również „Zwierzęta Ameryki” Barta Laytona (11 nominacji), „Pod ciemnymi gwiazdami” Michaela Pearce’a (10 nominacji) i „Nigdy cię tu nie było” Lynne Ramsay (8 nominacji).

W tym roku do nagród BIFA w kategorii najlepszy scenariusz nominowana jest Rebecca Lenkiewicz, współscenarzystka „Idy”.

Wręczenie nagród 21. British Independent Film Awards odbędzie się 2 grudnia 2018 roku.

"Zimna wojna" jest w tym roku polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Film zdobył Złote Lwy oraz nagrody za najlepszy montaż i dźwięk na tegorocznym 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni; z kolei Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.