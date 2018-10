"Żyjemy w momencie, w którym mamy bardzo dużo do czynienia z krytyką. Ale wyjątkowo cieszę się, że za chwilę rozpocznie się to niezwykłe wydarzenie, w którym krytyka będzie miała sens i będzie elementem sztuki. Ten festiwal ma wyjątkowy charakter" - podkreślił w środę wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski podczas konferencji prasowej zapowiadającej dziewiątą edycję imprezy.

Jak dodał organizator "Kamera Akcja" Przemysław Glajzner, ideą przedsięwzięcia jest odsłanianie przed kinomanami kulis branży filmowej m.in. poprzez bezpośredni kontakt z krytykami, filmoznawcami, producentami, dystrybutorami, czy reżyserami i aktorami. Poinformował, że w ubiegłym roku w festiwalu uczestniczyło 12 tys. osób, ale - jak zaznaczył - tegoroczna edycja festiwalu zapowiada się rekordowo.

"Przez cztery festiwalowe dni zaprezentujemy ponad 80 filmów, w tym 50 pełnometrażowych i 31 pokazów premierowych, przedpremierowych lub w ogóle niedostępnych w polskiej dystrybucji. Od zawsze jednak najważniejszą częścią +Kamera Akcja+ są dyskusje z osobami o różnych perspektywach patrzenia na branżę filmową. Wśród ponad 60 gości będzie z nami m.in. Grażyna Torbicka, która opowie o kinofilii po końcu kina, czyli coraz bardziej domowej formie kinofilii. Będą też Agnieszka Holland oraz ikona światowego filmoznawstwa Thomas Elsaesser" - zapowiedział Glajzner.

Jedna z najsłynniejszych polskich reżyserek i scenarzystek pierwszego dnia imprezy weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym przemocy w kinie oraz roli kobiet w przemyśle filmowym. Z kolei Elsaesser będzie gościem spotkania poświęconemu językowi kina wobec nowych technologii. Na pytanie o to, jakie relacje wiążą aktorów i krytyków filmowych spróbują odpowiedzieć zaś aktorka Gabriela Muskała i filmoznawca Łukasz Maciejewski. Zaplanowano również warsztaty recenzowania gier wideo, czy stylu w krytyce filmowej.

W programie filmowym festiwalu znalazło ponad 80 produkcji podzielonych na osiem sekcji tematycznych. Wśród nich jest wiele obrazów pokazywanych w Cannes i na Berlinale, które w Łodzi będzie można zobaczyć po raz pierwszy w kraju. Spotkanie krytyków i miłośników kina zainauguruje przedpremierowy pokaz "Córki trenera" w reż. Łukasza Grzegorzka, który debiutował "Kamperem".

Oprócz tej produkcji, w sekcji "Krytyczne Premiery" znajdzie się 16 tytułów, m.in.: zrealizowany w stylistyce kina Guya Ritchiego "The World is Yours" francuskiego reżysera Romaina Gavrasa, "Dzika grusza" tureckiego mistrza kina Nuri Bilge Ceylana. Widzowie zobaczą także nagrodzoną za najlepszy scenariusz w Cannes "Sofię" w reż. Meryem Benm'Barek-Aloisi.

Z kolei w "Głosie krytyków" zostaną zaprezentowane m.in. nowy film twórcy obsypanej nagrodami "Gomorry", czyli "Dogman" Matteo Garrone, najnowsze dzieło Wesa Andersona "Wyspa psów". Bohaterem "Filmoznawca-filmowiec" będzie natomiast nominowany do Oscara operator Paweł Edelman. Światowej sławy autor zdjęć filmowych w specjalnym wywiadzie zdradzi widzom, jakie wzywania wiążą się z pracą operatora.

W ramach retrospektywnej sekcji poświęconej przewodniczącej jury Palme d'Or w czasie tegorocznego festiwalu w Cannes, francuskiej reżyserce Ursuli Meier będzie można zobaczyć polską premierę hitu tegorocznego Berlinale "Shock Waves – Diary of My Mind".

Podczas festiwalu przyznane zostaną trzy nagrody - w konkursie etiud i animacji, a także w kategoriach "Krytyk pisze" i "Krytyk mówi".

Centrum 9. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" będzie Szkoła Filmowa, gdzie filmy będą wyświetlane w czterech salach projekcyjnych. Część wydarzeń zaplanowano również w znajdującym się w pobliżu Muzeum Kinematografii. Organizatorem imprezy jest Fundacja FKA przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Uniwersytetu Łódzkiego.