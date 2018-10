Francusko-niemiecko-brytyjsko-polska koprodukcja „High Life” Claire Denis została pokazana w konkursie głównym. Claire Denis otrzymała za film nagrodę FIPRESCI przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Filmowych. Polskimi koproducentkami filmu są Klaudia Śmieja i Beata Rzeźniczek z Madants. Autorem części zdjęć do filmu jest Tomasz Naumiuk, a scenografii Mela Melak. Za charakteryzację odpowiada Marcin Rodak. W filmie obok Roberta Pattinsona i Juliette Binoche wystąpiła Agata Buzek. Za casting odpowiadał Piotr Bartuszek. Film powstawał przy współpracy z Match & Spark.

Scenariusz opowiada o skazańcach decydujących się wymienić swoje wyroki na udział w niebezpiecznej misji, której celem jest pozyskanie energii czarnej dziury oraz obserwacja procesów biologicznych ludzi przebywających długotrwale w przestrzeni pozaziemskiej. Pomiędzy uczestnikami misji dochodzi do coraz silniejszych napięć.

Film był współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach priorytetu produkcja koprodukcji mniejszościowych.

Według informacji producenta film został już sprzedany praktycznie na wszystkie terytoria. Film do polskich kin wprowadzi Against Gravity w pierwszym kwartale przyszłego roku. W październiku zobaczą go widzowie Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.

Premiera filmu odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Pokaz w San Sebastian był europejską premierą filmu.

Prezentowana m.in. w Cannes i Annecy koprodukcja „Jeszcze dzień życia” oparta jest na książce legendarnego polskiego korespondenta wojennego Ryszarda Kapuścińskiego. Film został pokazany w prestiżowej konkursowej sekcji PEARLS, gdzie pokazywane są filmy, które dotychczas nie były prezentowane w kinach w Hiszpanii, za to zaistniały już w międzynarodowym obiegu festiwalowym. Główną nagrodę sekcji, nagrodę publiczności, otrzymał w tym roku „Jeszcze dzień życia”. Premiera w hiszpańskich kinach zaplanowana jest na 26 października.

Film opowiada historię pozostawionego samemu sobie dziennikarza, piszącego reportaż o wojnie domowej w Angoli w przededniu odzyskania niepodległości w 1975 roku. Podczas wyprawy reporter zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora. By opowiedzieć historię Angoli sam będzie musiał przejść głęboką przemianę. „Jeszcze dzień życia”, książka w której Kapuściński pisze o swoich doświadczeniach w Angoli, jest świadectwem jego ponownych narodzin zarówno jako pisarza, jak i człowieka.

Reżyserami filmu są Damian Nenow (Polska) i Raúl de la Fuente (Hiszpania). Autorami scenariusza są Raúl de la Fuente, Damian Nenow, Amaia Remírez, David Weber i Niall Johnson. Film jest koprodukcją polsko-hiszpańsko-niemiecko-belgijsko-węgierską. Polskimi producentami filmu są Jarosław Sawko i Ole Wendorff-Østergaard z Platige Films. Za dystrybucję międzynarodową odpowiada Indie Sales. Polskim dystrybutorem filmu jest Next Film, który wprowadzi film do kin 2 listopada 2018 roku.

„Jeszcze dzień życia” otrzymał także nagrodę za najlepszy scenariusz (The Best Basque Scipt Award) przyznaną przez Profesjonalne Stowarzyszenie Scenarzystów (La Asociación Profesional de Guionistas de Euskal Herria).

Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

W sekcji PEARLS pokazywana była także „Zimna wojna”.