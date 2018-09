Jak poinformowała AP, wytwórnia Warner Bros. w poniedziałek potwierdziła, że Mel Gibson będzie kierował produkcją filmu, a Bryan Bagby będzie współautorem scenariusza.

Przypomniano, że będzie to pierwszy obraz, który Gibson wyreżyseruje od czasu "Przełęczy ocalonych", dramatu z czasów II wojny światowej, który zrealizował w 2016 r. Za film ten otrzymał w 2017 r. nominację do Oscara w kategorii "najlepszy reżyser".

"Przełęcz ocalonych" zdobyła nominacje do Oscarów w sześciu kategoriach, w tym dwie dla "najlepszego filmu".

Film Sama Peckinpaha z 1969 r. opowiadał o bandzie Pike'a Bishopa, która dokonała napadu na bank i zabiła kilka przypadkowych osób. Za bandą wyruszył pościg, na czele którego stanął dawny przyjaciel Bishopa, Thornton.

Wytwórnia Warner Bros. nie podała daty rozpoczęcia zdjęć do filmu. Nie określono też kiedy film Gibsona wejdzie na ekrany kin.

Mel Columcille Gerard Gibson (ur. 3 stycznia 1956 r. w Peekskill) jest australijsko-amerykańskim aktorem, reżyserem i producentem filmowym. W 1968 r. wraz z rodzicami wyemigrował z USA do Australii. Zasłynął m.in. rolami w serii filmów o Mad Maksie, kreacjami Martina Riggsa w czterech częściach serii "Zabójcza broń", rolą Franka Dunne'a w "Gallipoli" (1981) w reż. Petera Weira i Hamleta w ekranizacji Franca Zeffirellego (1990).

W 1996 r. Gibson otrzymał dwa Oscary - dla najlepszego reżysera i za najlepszy film roku - za film "Braveheart. Waleczne serce", którego scenariusz oparto na historii życia sir Williama Wallace'a.

W 2004 r. wyprodukował i wyreżyserował film "Pasja", a w 2006 r. - "Apocalypto".

W 2018 r. zagrał rolę Jamesa Murraya w irlandzkim filmie "The Professor and the Madman" w reżyserii Farhada Safinii.