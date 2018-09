Rzecznik festiwalu Peter Konecny powiedział, że "polski film został bardzo dobrze przyjęty przez widzów". Jak poinformował "Zimna Wojna" otrzymała również nagrodę publiczności".

Wcześniej za "Zimną wojnę" Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię podczas tegorocznego 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Film określany jest m.in. jako najbardziej osobiste dzieło Pawła Pawlikowskiego oraz wyraźnie polski, a jednocześnie najbardziej uniwersalny. Reżyser wyjechał z Polski gdy miał 10 lat. "Zimną Wojnę" zadedykował swoim rodzicom. Główni bohaterowie - Zula i Wiktor - noszą ich imiona.

Główną nagrodę festiwalu zdobył "Final Self-portait", który wyreżyserował Słowak Marek Kubos. Za najlepszy słowacki dokument nagrodzono "Kalmus Case" Adama Hanuljaka.

Cinematik Internationl Film Festival Piestany to jedno z głównych wydarzeń branży filmowej na Słowacji, jego głównym celem jest promocja kinematografii tego kraju. Pierwsza edycja odbyła się w 2006 r. Co roku we wrześniu wyświetlanych jest ponad 70 pełnometrażowych filmów europejskich oraz wiele produkcji krótkometrażowych. Festiwal ma na celu odkrycie nowych talentów kina europejskiego, ale również ma on przybliżać widzom dzieła mistrzów dotąd nieznanych na Słowacji.

Najlepsze filmy roku są wybierane w głównej kategorii konkursu zatytułowanej "Meeting Point Europe", wybiera je 15 krytyków z Europy. Honorowym dyrektorem tej edycji festiwalu była aktorka Bozidara Turzonova, a dyrektorem artystycznym reżyser Vladimir Stric.