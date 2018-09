"Green Book" to film inspirowany prawdziwą historią bramkarza z klubu na Brooklynie, który zostaje szoferem czarnego pianisty podczas jego trasy przez amerykańskie Południe w latach 60. XX wieku. Role główne grają Mahershala Ali, znany m.in. z roli Remy'ego Dantona w popularnym serialu "House of Cards", oraz Viggo Mortensen, czyli Aragorn z trylogii "Władca Pierścieni".

Film Ferrelly'ego dołączył do takich poprzedników, jak "Trzy Billbordy za Ebbing, Missouri", "La La Land", "Pokój" czy "Gra tajemnic", które po wyróżnieniu przez widownię w Toronto były następnie nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film. Po raz ostatni zwycięzca "People's Choice" otrzymał Oscara w roku 2013 i był to film Steve'a McQueena "Zniewolony".

Na drugim i trzecim miejscu według publiczności festiwalowej znalazły się filmy "If Beale Street Could Talk" Barry'ego Jenkinsa oraz "Roma" Alfonso Cuarona.

Publiczność przyznała też nagrodę w kategorii filmów akcji, horrorów i fantasy, zwanej Midnight Madness, filmowi "The Man Who Feels No Pain" w reżyserii Vasana Bali. W kategorii dokumentów nagroda publiczności przypadła filmowi "Free Solo" duetu reżyserskiego E. Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) w kategorii "Odkrycie" przyznana została irlandzkiej dramatopisarce i reżyserce Carmel Winters za film "Float Like a Butterfly".

W kategorii pokazów specjalnych, w ramach której pokazywany był film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna", zwycięzcą został Guy Nattiv za obraz "Skin", który jury FIPRESCI określiło jako "fascynujące studium grupy ekstremistów i wyborów, jakie mają oni do dyspozycji".

Nagrodę Euroimages' Audentia Award dla najlepszej reżyserki, przyznawaną wspólnie przez TIFF oraz Fundusz Rady Europy Eurimages, otrzymała etiopsko-izraelska reżyserka Aalam-Warqe Davidian za debiut "Fig Tree".

Sponsorowaną przez Canada Goose nagrodę za najlepszy kanadyjski film pełnometrażowy dostał Sebastien Pilote za film "The Fireflies Are Gone".

Zakończony w niedzielę festiwal w Toronto trwał 11 dni, pokazano na nim 342 filmy z 74 krajów. Gościło na nim ponad 5,5 tys. osób z branży filmowej z 87 krajów oraz ponad 1,4 tys. dziennikarzy - jak podsumował dyrektor artystyczny festiwalu Cameron Bailey. Następny, 44 festiwal odbędzie się w dniach 5-15 września 2019 roku.