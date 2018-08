Najpierw historia, bo ona gra tym razem pierwsze skrzypce. W 1932 roku pod auspicjami prezydenta weneckiego Biennale Sztuki hrabiego Giuseppe Volpi di Misurata (jego imię nosi jedna z sal projekcyjnych Palazzo Cinema i nagroda aktorska Puchar Volpi) zorganizowano pierwsze pokazy filmowe. Jednak dopiero od 1935 roku impreza zaczęła się odbywać co roku. Obok Cannes i Berlina festiwal na wyspie Lido jest jednym z najbardziej prestiżowych festiwali filmowych na świecie. To tutaj Złote Lwy weneckie odbierali rok temu Guillermo del Toro za „Kształt wody”, a wcześniej m.in. tacy twórcy kina jak ,Darren Aronofsky Ang Lee, Andrei Zwiagincew, Jafar Panahi, Krzysztof Kieślowski za „Trzy kolory. Niebieski” w 1993 roku, Louis Malle, Jean Luc Godard, Krzysztof Zanussi za „Rok Spokojnego Slońca” w 1984 roku, Wim Wenders, John Cassavetes, Luchino Visconti.

Długa i niemożliwa do przytoczenia w całości jest także lista aktorów i aktorek, którzy nagrodzeni zostali Pucharem Volpi, że wspomnę jedynie Charotte Rampling, Michael Fassbender, Hellen Mirren, Javier Bardem, Anna Magnani, Jean Gabin, Sofia Loren. Dodam jeszcze, że Honorowe Złote Lwy za całokształt, w tym roku otrzymają Vanessa Redgrave i David Cronenberg. Dzisiaj wieczorem w Sala Grande Palazzo Cinema Vanessa Redgrave odbierze swoja statuetkę. 81-letnia gwiazda świętuje w tym roku 60-lecie pracy artystycznej. Ma na swoim koncie dziesiątki prestiżowych wyróżnień, w tym aż sześć nominacji do Oscara. Statuetkę Akademii udało jej się zdobyć raz - w 1978 roku za drugoplanową rolę w "Julii". W 1994 roku otrzymała w Wenecji Puchar Volpiego za kreację w "Małej Odessie".

Honorowe Złote Lwy były także udziałem Polaków. W 2016 roku ten zaszczyt przypadł Jerzemu Skolimowskiemu, w 1998 roku Andrzejowi Wajdzie, zaś w 1993 roku Romanowi Polańskiemu.

Odkąd dyrektorem festiwalu został Alberto Barbera, każdy kolejny film otwierający festiwal na Lido otrzymywał Oscara (albo za najlepszy film, albo za najlepszą reżyserię). Tak było w przypadku - kolejno - "Grawitacji" Alfonso Cuarona, "Bridmana" Alejandro Gonzaleza Innaritu, "Spotlight" Toma McCarthy'ego, "La La Land" Damiena Chazelle'a oraz "Kształtu wody" Guillermo Del Toro. Tegoroczny wybór Barbery na film otwarcia - "Pierwszy człowiek" w reż. Damiena Chazelle’a z rolami Ryana Goslinga i Claire Foy to również jeden z oscarowych pewniaków.

Dramat „Pierwszy człowiek”, który do polskich kina trafi już 19 października, opowiada o misji kosmicznej amerykańskiego astronauty Neila Armstronga, w którego wcielił się Ryan Gosling. Scenariusz filmu powstał na podstawie książki Jamesa R.Hansena „Fist Man: A Life of Neil A. Armstrong”. Ukazuje losy astronauty w latach 1961-69, gdy NASA przygotowywała lądowanie pierwszego człowieka na Księżycu. Od tego epokowego momentu mija 49 lat. 20 lipca 1969 roku Armstrong stawiając stopę na Księżycu powiedział: „To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” Damien Chazelle wyznał w Wenecji, że jest zachwycony, że po sukcesie „La la land” znów powrócił na Lido a Alberto Barbera nie omieszkał dodać, iż jego zdaniem film otwarcia to bardzo osobiste, oryginalne i fascynujące dzieło, które stanowi potwierdzenie wielkiego talentu Chazelle’a. Największym wyzwaniem, jak stwierdził Chazalle w Magazynie CIAK in Mostra był fakt, że z legendarnego lądowania nie zachowało się wiele materiałów a na dodatek są to słabej jakości nagrania telewizyjne. Tymczasem oglądając film można się niemal poczuć w skórze i dosłownie w butach Armstronga, który dotyka powierzchni Księżyca. Walorem tego filmu jest także nacisk na skrywane a przynajmniej ginące w cieniu mega sukcesu ludzkości prywatne, jednostkowe dramaty, ofiary, wyrzeczenia, które poprzedziły wielki krok cywilizacyjny człowieka.

Jurorzy tegorocznego festiwalu w Wenecji. / PAP/EPA / CLAUDIO ONORATI

Tegoroczne (z przewagą kobiet) jury pod przewodnictwem Guillermo del Toro i z udziałem Małgorzaty Szumowskiej oraz aktorek: Sylvii Chang, Trinie Dyrholm, Nicole Garcii, Naomii Watts, aktora Christopha Walza oraz reżyserów Paolo Genovese i Taika Waititi będzie miało w czym wybierać. Zapowiada się absolutnie niezwykły festiwal, godnie podkreślający jubileuszowa edycję.

Wczorajsze party na tarasie luksusowego hotelu Danieli pod hasłem "Shape of fantasy" stylizowane wystrojem i kuchnia na filmowe światy "Labiryntu fauna" oraz "Kształtu wody" pomyślane zostało jako hołd dla Guillermo del Toro i nawiązanie do ubiegłorocznych Złotych Lwów weneckich dla tego drugiego tytułu. Przebojem był mus cytrynowy w kształcie gałki ocznej serwowanej wprost z... galaretowanej czarnej dłoni a i samo "danie" podlewane było... oparami mgły. Odważyłam się, spróbowałam. Mus genialny! A forma, powiedzmy że, fantazyjna i mocno filmowa.

Małgorzata Szumowska na czerwonym dywanie w Wenecji. Polska reżyserka jest w tym roku członkiem jury. / PAP/EPA / CLAUDIO ONORATI

To, że w tym roku w Wenecji więcej gwiazd niż w Cannes i więcej wyczekiwanych tytułów to spory, choć nie jedyny udział imponującej obecności Netflixa na Lido. Było do przewidzenia, że po przepychankach z organizatorami Cannes, Netflix skieruje swoja uwagę na Lido, zwłaszcza, że terminy wrześniowe lepiej pasują, niż majowe do oscarowej kampanii promocyjnej. Rok temu wielkie kontrowersje wzbudziły na Croisette nominacje do Złotej Palmy dla dwóch filmów netflixowych „Okja” i „Opowieści o rodzinie Meyerowitz”, dzieląc widzów, dziennikarzy, filmowców i branżę na zagorzałych zwolenników i przeciwników. Zgodnie z nowymi zarządzeniami organizatorów festiwalu w konkursie canneńskim nie mogą startować filmy, które nie będą dystrybuowane w kinach francuskich. Netflix w ramach protestu w ogóle nie pokazał więc w Cannes min. wyczekiwanych i ciekawie się zapowiadających takich produkcji, jak „Romy” Alfonso Cuarona, „Norway” Paula Greengrassa ,nie wspominając o dwóch filmach związanych z Orsonem Wellesem. Pierwszy to poświęcony mu dokument „They ‘ll Love Me When I’m Dead” a drugi film „The Other Side of the Wind” to ostatnie dzieło Mistrza, dokończone po jego śmierci ze znaczącym wkładem polskiego producenta Filipa Jana Rymszy. I to wszystko pokazane zostanie premierowo właśnie w Wenecji, która nie ma oporów w zapraszaniu do konkursu i innych sekcji filmów netflixowych.

Na Lido dziennikarze i widzowie czekają m.in właśnie na „Romę” Alfonso Cuarona, który ma na swoim koncie takie hity jak „Grawitacja”, „Ludzkie dzieci”, „I twoja matkę też”. Jego najnowszy film ma być zapisem burzliwego roku z życia średniozamożnej rodziny mieszkającej w Meksyku w latach 70-tych. Sporo nadziei wiąże się także z nowym filmem, niezwykłego reżysera Paula Greengrassa („Kapitan Phillips”, "Lot 93", „Ultimatum Bourne’a”), który w obrazie „22 luty” podobnie jak Erik Poppe w niezbyt udanym „Utoya 22 lipca” dotyka wydarzeń najtragiczniejszego zamachu terrorystycznego w Norwegii i przywołuje postać prawicowego ekstremisty Andreasa Brevika, który z zimna krwią zastrzelił na wyspie Utoya 77 młodych ludzi. Netlfix pokaże w Wenecji jeszcze dwa inne filmy: „Sulla Mia Pelle” w reż. Alessio Cremonini oraz „The Ballad of Buster Scruggs” braci Coen.

Trzeba przyznać, że duet braci Coen rozsmakował się opowieściach osadzonych – jak „Prawdziwe męstwo” – na Dzikim Zachodzie, bądź czerpiących z kina westernowego pełnymi garściami – jak "To nie jest kraj dla starych ludzi". Czekam z ciekawością, czym poczęstują nas tym razem. Początkowo miał to być serial telewizyjny składający się z sześciu opowieści osnutych wokół postaci Bustera Scruggsa. Ostatecznie bracia zdecydowali o wypuszczeniu wszystkich odcinków naraz jako jednego filmu. W „Ballad of Buster Scruggs” zobaczymy m.in. Tim Blake Nelsona, Jamesa Franco, Zoe Kazana, Liama Neesona.

W tym roku w konkursie weneckim sporo kina historycznego. Kolejnym wielokrotnie nagradzanym reżyserem, który przyjedzie do Wenecji, jest Mike Leigh, doceniany tu kilka lat temu za „Pana Turnera”, film biograficzny o Williamie Turnerze. O Złotego Lwa powalczy jego „Peterloo” opowiadający o masakrze w Manchesterze z 1819 r., kiedy to krwawo stłumiono manifestujących na rzecz poszerzenia praw wyborczych.

W konkursie znajdzie się też „Zachód słońca” film László Nemesa, reżysera oscarowego „Syna Szawła”. Nemes ponownie przeniesie nas w czasie, tym razem jednak jeszcze dalej; akcja filmu będzie osadzona w Budapeszcie przed pierwszą wojną światową. W filmie ponownie zobaczymy polskiego aktora Marcina Czarniaka.

W tematyce historycznej utrzymany jest również „The Favourite” („Ulubiony”), nowy film Yorgosa Lanthimosa, twórcy „Lobstera” i „Zabicia świętego jelenia”. Ten dramat opowiada historię kuzynek starających się o pozycję ulubienicy królowej Anny w XVIII-wiecznej Wielkiej Brytanii.

Swoją światową premierę poza konkursem będzie miał debiut reżyserski Bradleya Coopera zatytułowany „Narodziny gwiazdy” z Lady Gagą. Hollywoodzkie kino reprezentuje też (poza konkursem) „Dragged Across Concrete” z udziałem Mela Gibsona i konkursowy „Vox Lux” z Natalie Portman. W programie będzie można obejrzeć m.in. najnowszą propozycję Juliana Schnabla „At Eternity's Gate” z Willemem Dafoe w roli Vincenta van Gogha.

Kontrowersje z pewnością będą towarzyszyć pokazowi filmu „Suspiria” w reż. Luca Guadagnino. Zapowiada się "traumatyzujący i odrażający body horror", jak napisał jeden z krytyków. Za to kinofile nie mogą się wprost doczekać. Nic z klimatów „Tamtych dni, tamtych nocy” ale w końcu to ma być remake kultowego horroru Dario Argento z lat 70-tych, a więc wszystko gra. Do swojej wersji Guadagnino zaangażował ulubione aktorki Tildę Swinton i Dakotę Johnson, a w drugoplanowej roli pojawi się Małgorzata Bela. Muzykę napisał sam Thom Yorke z Radiohead.

Uff! Dobrze, ze na Lido nie tylko kinowe premiery. Na przeciw Palazzo Cinema i w otoczeniu licznie w tym roku przybyłych gwiazd zza oceanu – nowe premiery… motoryzacyjne. Lexus, który jest głównym sponsorem festiwalu premierowo zaprezentował przy budynku Campari żółty model Lexus ES 300h z napędem hybrydowym. A przed Lexus Lounge Lido na Terrazza Biennale podziwiać można, ba nawet zasiadać w nowiutkim chabrowym hybrydowym Lexusie UX 250h. No to zapinamy pasy i ruszamy!

Mariola Wiktor, Wenecja 2018