Zapewne rola Rafała Zawieruchy będzie epizodyczna, ale już sama obecność na ekranie obok wielkich gwiazd będzie i nobilitacją i wielkim wyzwaniem aktorskim,

Tarantino, sam laureat Oscara, do współpracy zaprosił plejadę gwiazd – m.in.: laureata Oscara Leonardo DiCaprio oraz nominowanego do nagrody Brada Pitta, na ekranie spotkamy się także z Margot Robbie, Burtem Reynoldsem, Timem Rothem oraz zdobywcą Oscara Alem Pacino. A to nie koniec gwiazdorskiej wyliczanki – w filmie wystąpią także - według doniesień - Kurt Russell, Dakota Fanning, Damian Lewis, James Marsden i Michael Madsen.

Akcja filmu toczyć się będzie w Los Angeles, latem 1969 roku, w którym to brutalnie zamordowano żonę Romana Polańskiego – aktorkę Sharon Tate.

Rafał Zawierucha jest absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie. Znany jest m.in. z roli w filmie "Miasto 44".

Premiera filmu przewidziana jest wstępnie na 9 sierpnia 2019 roku.