Świetnie mówi po polsku i chętnie się tym chwali. Paul Wesley, któremu rola Stefana Salvatore w serialu „Pamiętniki wampirów” przyniosła międzynarodową sławę i uwielbienie fanek na całym świecie, przyjedzie do Polski na festiwal Warsaw Comic Con, który odbędzie się w dniach 26-28 października.

Jak Paweł Wasilewski stał się Paulem Wesleyem? Paul urodził się w amerykańskim New Brunswick, w stanie New Jersey jako Paweł Tomasz Wasilewski. Jego rodzice, Agnieszka i Tomasz, są bowiem Polakami. W dzieciństwie Paul często spędzał wakacje nad Wisłą - u swoich dziadków. Dzięki temu hollywoodzki aktor świetnie mówi po polsku. Co więcej, chętnie się tym chwali. Żeby przekonać się jak mu idzie wystarczy zobaczyć "polskie" filmiki wrzucane przez aktora na serwis YouTube. Paul już zapowiedział, że podczas Warsaw Comic Conu będzie rozmawiał ze swoimi fanami właśnie po polsku.

Tym samym przełamie wreszcie monopol języka angielskiego, którym posługiwali się wszyscy dotychczasowi goście imprezy. Czasem tylko polskim fanom udawało się namówić gwiazdy do wypowiedzenia jakiś pojedynczych polskich słów. Niestety, pomimo wielkiej sympatii Paula do języka rodziców i dziadków, aktor postanowił nie pastwić się nad swoimi rodakami i dla ułatwienia przyjął nazwisko Wesley, które bez wątpienia jest zdecydowanie łatwiejsze do wypowiedzenia dla przeciętnego Amerykanina.

Tegoroczny gość Warsaw Comic Conu na szklanym ekranie zadebiutował jako 17-latek. Dotychczas zagrał już w 45 produkcjach telewizyjnych i filmowych, ale prawdziwą międzynarodową popularność przyniosła mu rola Stefana Salvatore w serialu The CW „Pamiętniki wampirów”. Jako członek głównej obsady Paul pojawił się we wszystkich 8 seriach i we wszystkich 171 odcinkach serialu. Ma na swoim koncie także pracę z najbardziej znaną polską reżyserką w Hollywood - Agnieszką Holland.

Mimo, że nie będzie to dla Paula pierwsza wizyta w Polsce, z pewnością zapamięta ją na długo. Po raz pierwszy bowiem przybędzie do Warszawy jako międzynarodowa gwiazda. Co więcej, Paul zamierza zabrać ze sobą również rodziców, którzy podobno cieszą się na wizytę w rodzinnych stronach niemniej niż ich słynny syn.

Podczas wydarzenia, oprócz spotkania z fanami na sesji pytań i odpowiedzi, aktor weźmie również udział w sesjach autografowych i zdjęciowych. Wesley dołączy do grona kilkunastu gwiazd październikowej edycji. Wcześniej organizatorzy ujawnili już kilka gorących nazwisk. Do Warszawy przyjadą m.in. gwiazdy takich hitów, jak: „Władca Pierścieni”, „Gra o tron”, „Star Wars”, „Stranger Things”, „Sherlock” czy „Teen Wolf”. Kolejnych gości imprezy poznamy już wkrótce.

Oprócz spotkań z aktorami w programie wydarzenia znajdą się także spotkania, panele i warsztaty z autorami książek i komiksów oraz twórcami popkultury, a także strefy tematyczne filmów i seriali,

konkursy cosplay, turnieje gier planszowych, koncerty i wystawy.

4. Warsaw Comic Con odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 w Ptak Warsaw Expo na przedmieściach Warszawy. Szczegóły na stronie www.warsawcomiccon.