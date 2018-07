Redakcja Dziennik.pl

Aktor znany był krakowskiej publiczności z setek ról teatralnych. W Polsce znany był jednak z filmów. W niektórych zagrał role bardzo charakterystyczne, jak w pamiętnej komedii "Nie lubię poniedziałku" (kadr z filmu wyżej) w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego, gdzie zagrał niezapomniana rolę Włocha zagubionego na ulicach Warszawy. I właśnie z kreacją Francesco Romanelliego był najbardziej kojarzony przez ogół miłośników kina.

W 1947 roku, pod dwóch latach grania na deskach teatrów we Wrocławiu i Katowicach przeniósł się na stałe do Krakowa. Tu występował do 1982 roku.

Kazimierz Witkiewicz zmarł w piątek, 13 lipca 2018 roku.