Produkcja, której bohaterem jest legendarny "kurier z Warszawy", opowiada o kilkunastu dniach poprzedzających wybuch powstania warszawskiego. Jest to wspólne przedsięwzięcie Muzeum Powstania Warszawskiego i Pasikowskiego, dofinansowane także przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

Fabularny film powstaje na podstawie scenariusza i w reżyserii Pasikowskiego, który wcześniej zrealizował m.in. "Jacka Stronga", opowiadającego o losach pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Akcja jego nowej produkcji ma się rozgrywać w Warszawie, Londynie i w innych miejscach Europy.

"Kurier jest filmem sensacyjnym, szpiegowskim, kinem akcji. Fabuła inspirowana jest wydarzeniami historycznymi – nawiązuje do misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jest ona tak ciekawa, że uniesie film sensacyjny, który zaciekawi widza. Będzie w nim wiele przygód oraz zwrotów akcji" – powiedziała rzeczniczka produkcji Jolanta Wąs podczas niedzielnej konferencji prasowej w Łodzi, gdzie od wtorku realizowano kolejne zdjęcia do filmu.

Dodała, że na tym etapie nie może zdradzić szczegółów powstającej produkcji, w tym obsady. Poinformowała, że zostaną one podane do publicznej wiadomości podczas zaplanowanej na wtorek konferencji prasowej w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na razie wiadomo oficjalnie, że w filmie wystąpią m.in. Jan Frycz, który wcieli się w postać generała Kazimierza Sosnkowskiego, Tomasz Schuchardt, grający towarzysza podróży Nowaka-Jeziorańskiego, oraz Jakub Wesołowski.

"Moja rola to postać Wolskiego, który towarzyszy kurierowi w podróży po Polsce i Europie. Pomaga mu w różnych sytuacjach. Ale im więcej powiedziałbym teraz o tych przygodach, tym więcej zabrałbym widzom" – tłumaczył Schuchardt.

Aktor ocenił, że będzie to "bardziej kino sensacyjne niż biograficzne". "Kiedy czytałem scenariusz, takie obrazy mi się pojawiły. Takie kino jest bardzo potrzebne, a Władysław Pasikowski doskonale wie, jak je robić" – zapewnił.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w czerwcu w Warszawie i mają potrwać do końca sierpnia. W Łodzi realizowano je od wtorku do niedzieli, m.in. w banku przy ul. Roosevelta, siedzibie Instytutu Europejskiego przy ul. Piotrkowskiej oraz we wnętrzach Pałacu Poznańskich, gdzie kręcono scenę bankietową. Obraz ma trafić do kin w przyszłym roku.

Zdzisław Jeziorański (Jan Nowak to jeden z jego pseudonimów okupacyjnych) urodził się w 1914 r. w Berlinie. Brał udział w kampanii wrześniowej, potem zaangażował się w działalność konspiracyjną - był członkiem Związku Walki Zbrojnej i żołnierzem Armii Krajowej.

Uczestniczył m.in. w Akcji "N", w ramach której kolportowano wśród Niemców antyhitlerowskie materiały propagandowe w języku niemieckim. Odbył pięć wypraw na trasie Warszawa - Londyn jako kurier komendanta głównego AK i jego łącznik z rządem polskim w Londynie. Walczył w powstaniu warszawskim.

Po wojnie pozostał za granicą. Od 1948 r. pracował w Radiu BBC. 3 maja 1952 r. poprowadził pierwszą audycję Radia Wolna Europa w języku polskim. Dyrektorem sekcji polskiej RWE był do 1976 r. Następnie zamieszkał w USA, gdzie był rzecznikiem spraw polskich.

Swoje przeżycia wojenne opisał w głośnej książce pt. "Kurier z Warszawy". Na stałe wrócił do Polski w 2002 r. Aktywnie włączył się w życie kraju, zaangażował się m.in. w promowanie integracji Polski z Unią Europejską. Zmarł 20 stycznia 2005 r.