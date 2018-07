- W Studiu Munka mamy coraz szersze pole naszych zainteresowań – Studio jest otwarte dla studentów i absolwentów szkół artystycznych, nie tylko filmowych. Studenci uczelni plastycznych czy teatralnych także często używają kamery jako narzędzia wypowiedzi artystycznej. Najważniejszy jest dobry pomysł i wizja artystyczna – mówi dyrektor artystyczny Studia Munka Jerzy Kapuściński.

Na jakie scenariusze czeka Studio? - Jako dyrektor artystyczny chcę, aby w Munku powstawały także filmy gatunkowe: współczesne komedie, filmy biograficzne czy kryminały. Kinem gatunkowym też można debiutować, co więcej – gatunkowość wcale nie wyklucza „autorskości” – dodaje Kapuściński.

Nabór do najnowszego programu Studia Munka, czyli „60 Minut”, potrwa do 31 października. Program zakłada realizację dwóch godzinnych filmów rocznie o tematyce współczesnej. Budżet jednego filmu to około miliona złotych brutto. Partnerem programu jest telewizja Canal+. Również do końca października można zgłaszać projekty scenariuszy do programów „Pierwszy Dokument” i „Młoda Animacja”.

W ramach programu „Pierwszy Dokument” powstają filmy o metrażu 10–15 minut. W programie mogą brać udział studenci i absolwenci szkół filmowych lub artystycznych. Studio Munka przeznacza 60 tysięcy złotych brutto na produkcję jednego krótkometrażowego filmu dokumentalnego. Z kolei w ramach „Młodej Animacji” powstaje maksymalnie 5 krótkometrażowych filmów animowanych rocznie. Studio Munka przeznacza 50 tysięcy złotych brutto na produkcję jednego krótkometrażowego filmu animowanego, jednak Rada Artystyczna może podjąć decyzję o zwiększeniu budżetu dla konkretnego projektu. W programie mogą brać udział studenci i absolwenci szkół filmowych lub artystycznych.

Nabór do najstarszego programu Studia Munka, czyli „30 Minut”, potrwa do 20 grudnia 2018 roku. W ramach programu powstają filmy o metrażu 15–30 minut. Do programu mogą zgłaszać się studenci i absolwenci szkół filmowych lub artystycznych, którzy są przed pełnometrażowym debiutem fabularnym. Zgłaszane projekty powinny podejmować tematykę współczesną. Studio Munka przeznacza 130 tysięcy złotych brutto na produkcję jednego krótkometrażowego filmu fabularnego. Partnerem programu jest telewizja TVN.

Regulaminy programów oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Studia Munka.