„Jeszcze dzień życia” to połączenie pełnometrażowego filmu fabularnego z dokumentem. W filmie usłyszymy Marcina Dorocińskiego jako Ryszarda Kapuścińskiego, legendarnego reportera, korespondenta wojennego i pisarza. W roli 20-letniej angolskiej bojowniczki, dowodzącej małym oddziałem i eskortującej dziennikarza przez ogarnięty wojną kraj, usłyszymy Olgę Bołądź. Arkadiusz Jakubik użyczył głosu Quierozowi – lokalnemu dziennikarzowi, dzięki któremu Polakowi udaje się wyruszyć na front. Commandante Farrusco, dowodzący oddziałem 120 ludzi, który w chwili przyjazdu reportera jest jedynym na froncie południowym, otoczonym ze wszystkich stron przez wroga, przemówi głosem Tomasza Ziętka.

Film Nenowa i de la Fuente opowiada historię pozostawionego samemu sobie dziennikarza, piszącego reportaż o wojnie domowej w Angoli w przededniu odzyskania niepodległości w 1975 roku. Podczas wyprawy reporter zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie będzie wymagać wyjścia poza rolę obserwatora. By opowiedzieć historię Angoli sam będzie musiał stać się jej częścią. Czy reporter relacjonujący z linii frontu może chwycić za broń lub zataić sensacyjne odkrycie dla dobra wyższej sprawy?

Festiwal Biografilm, na którym „Jeszcze dzień życia” został właśnie wyróżniony, to pierwsze międzynarodowe wydarzenie w całości poświęcone filmom biograficznym. Organizatorzy skupiają się na nowych trendach w narracji dokumentalnej i fikcji. To nie pierwszy sukces festiwalowy filmu Nenowa i de la Fuente – film był już entuzjastycznie przyjęty owacją na Międzynarodowym Festiwalu Animacji Filmowej w Annecy i na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie odbył się Pokaz Specjalny i jednocześnie światowa premiera filmu. Polska premiera festiwalowa odbędzie się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu.