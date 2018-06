Filmy sensacyjne pokazywane podczas festiwalu są dowodem na to, że gatunek ten nie musi oznaczać kina masowego i że może wpisywać się w tzw. „kulturę wysoką”. A z roku na rok ich poziom jeszcze rośnie – mówi Andrzej Stachecki, producent Festiwalu.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 4-8 lipca. Będzie można obejrzeć na nim m.in. 8 premierowych filmów sensacyjnych z różnych europejskich krajów, które zakwalifikowały się do festiwalowego konkursu – Suspense Film Competition. Powalczą one o statuetkę Golden Seahorse. Polskę w konkursie reprezentuje film pt. „Ach śpij kochanie” w reżyserii Krzysztofa Langa. Zwycięzcę wybierze międzynarodowe jury.

W ramach Festiwalu odbędzie się także konkurs dla młodych twórców – First Shot. Weźmie w nim udział 10 krótkometrażowych filmów fabularnych, które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane w Kołobrzegu. Młodzi filmowcy ocenieni będą na podstawie sprawności warsztatowej reżysera filmu i wykorzystania reguł kina gatunkowego. „Młodzi filmowcy i ci, którzy interesują się reżyserią po raz pierwszy na naszym Festiwalu będą mogli również wziąć udział w bezpłatnych warsztatach tworzenia filmów w technologii 360°, które udało się nam zorganizować przy współpracy z Brave Unicorns i VR Premium” – zapowiada Andrzej Stachecki.

Jak co roku, organizatorzy planują również przyznanie specjalnych nagród aktorskich – „Ikon Polskiego Kina”. W tym roku trafią one do aktorki Anny Seniuk oraz aktora Jana Englerta. Statuetki zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Otwarcia . Uczestnicy festiwalu, turyści i mieszkańcy Kołobrzegu będą mieli także okazję do porozmawiania z nagrodzonymi twórcami podczas otwartego spotkania, które odbędzie się w kołobrzeskim hotelu Diune.