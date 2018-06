Po raz pierwszy w Polsce na Nowych Horyzontach zobaczymy m.in. docenione w Cannes Grand Prix i Nagrodą Jury Ekumenicznego "Czarne bractwo" (BlacKkKlansman). Znakomicie oceniany i aktualny obraz Spike'a Lee ("Rób, co należy", "Malaria"), komentuje nacjonalistyczne i rasistowskie wydarzenia ostatniego czasu w USA. Film opowiada o czarnoskórym policjancie Ronie Stallworcie (w roli John David Washington), który - dzięki pomocy m.in. Żyda granego przez Adama Drivera - usiłuje przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu.

Polską premierę we Wrocławiu będzie miał także południowokoreański thriller Lee Chang-donga ("Poezja", "Sekretne światło", "Oaza"), inspirowany opowiadaniem Harukiego Murakamiego. Nagrodzone w Cannes przez jury FIPRESCI "Płomienie" (Burning) traktuje o przypadkowym spotkaniu dawnych znajomych, jeszcze z czasów dzieciństwa.

Prócz tego premierowo pokazany zostanie najnowszy film Asghara Farhadiego, laureata dwóch Oscarów - za "Rozstanie" i "Klienta". Thriller psychologiczny "Wszyscy wiedzą" (Everybody Knows), którego premiera uroczyście otwarła tegoroczny festiwal w Cannes, to pełna napięcia opowieść o zniknięciu młodej dziewczyny. Reżyser, który tym razem zmienił perspektywę i filmowy świat z perskiego na europejski, obsadził w filmie hiszpańskojęzyczne gwiazdy: Penelope Cruz i Javiera Bardema.

Pokazany zostanie także "Dogman" Matteo Garrone, twórcy nagrodzonej w Cannes dekadę temu "Gomorry". Najnowszy film włoskiego reżysera to historia uprzejmego fryzjera dla psów, ojca kilkuletniej dziewczynki, który zostaje wciągnięty w mafijne porachunki. Film doceniony w Cannes za najlepszą rolę męską (Marcello Fonte) - jak pisał po premierze filmu jeden z francuskich krytyków - "skacze widzowi do gardła".

Poza tym na Nowych Horyzontach swoją polską premierę będzie miała pełnometrażowa animacja "Another Day of Life" Damiana Nenowa i Raula de la Fuente. Koprodukowany przez Polaków film oparty na książce Ryszarda Kapuścińskiego, opowiadającej o pozostawionym samemu sobie dziennikarzu piszącym reportaż o wojnie domowej w Angoli w przededniu odzyskania przez nią niepodległości w 1975 roku, był w Cannes prezentowany poza konkursami, podczas Pokazów Specjalnych.

Po raz pierwszy zobaczymy także "Touch me Not" Adiny Pintilie. Film o dojrzałej kobiecie i dwóch młodych mężczyznach - całkowicie pozbawionym owłosienia i poruszającym się na wózku, cierpiącym na dystrofię mięśniową - został nagrodzony Złotym Niedźwiedziem na tegorocznym Berlinale. Obraz - jak opisuje go krytyczka Małgorzata Sadowska - "nie tylko dotyka tematu ciała, seksualności, intymności, ale po prostu - dotyka". Jej zdaniem produkcja "każe nam na nowo przemyśleć kategorie: piękna, atrakcyjności, normy", a od nas samych i naszej relacji z własnym ciałem zależy, jak na niego zareagujemy: "krzykiem, szlochem, wycofaniem, wstydem".

Z Berlina przyjedzie także koprodukowany przez Polaków "Dowłatow" Aleksieja Germana Jr. ("Garpastum", "Papierowy żołnierz", "Pod elektrycznymi chmurami"). Film nagrodzony w stolicy Niemiec Srebrnym Niedźwiedziem za kostiumy i scenografię przypomina kilka dni z życia rosyjskiego pisarza, który chcąc wydrukować swoje teksty przyjmuje coraz bardziej absurdalne polecenia związku pisarzy.

We Wrocławiu zobaczymy także produkcję "Tinta Bruta" Filipe Matzembachera i Marcio Reolona wyróżnioną nagrodą Teddy przyznawaną filmom o tematyce LGBT+, czy "The Guilty" Gustava Moellera, wybrane jako najlepszy film przez publiczność festiwali Sundance i w Rotterdamie.

Wśród nowohoryzontowych retrospektyw i przeglądów można wymienić te poświęcone kinematografii irańskiej, a także reżyserom: legendarnemu Brytyjczykowi Nicolasowi Roegowi ("Człowiek, który spadł na ziemię", "Nie oglądaj się teraz", "Zmysłowa obsesja"), wielokrotnie nagradzanej Węgierce Ildiko Enyedi ("Mój wiek XX", "Szymon Mag", "Dusza i ciało") i dwóm Portugalczykom - niezależnemu Pedro Coście ("W pokoju Wandy", "Koń Forsa") i radykalnemu Joao Cesarowi Monteiro ("Wspomnienia z Żółtego Domu", "Komedia Deusa", "Królewna Śnieżka").

Specjalna uwaga zostanie w tym roku poświęcona także Ingmarowi Bergmanowi. W ramach retrospektywy zorganizowanej w stulecie urodzin reżysera zobaczymy m.in. osiem zrekonstruowanych cyfrowo filmów szwedzkiego mistrza (m.in. "Tam, gdzie rosną poziomki", "Siódmą pieczęć", "Personę", "Fanny i Aleksander" oraz "Sarabandę"), dokumenty poświęcone życiu i twórczości reżysera oraz współczesne filmy inspirowane kinem Bergmana.

Wśród nowych sekcji na wrocławskim festiwalu można wymienić choćby tę poświęconą dziewczęcości, nazywanej ostatnio częściej "dziewczyńskością" (ang. girlhood). W cyklu zobaczymy filmy o dziewczynach i zrobione przez dziewczyny; o rozmaitych wersjach dziewczyn i mnogości doświadczeń bycia młodą kobietą. Nie zabraknie także obrazów o kobiecym dojrzewaniu - jak podkreśla kuratorka sekcji Ewa Szabłowska - "tak innym niż przemiana chłopców w mężczyzn".

W sekcji pokazana zostanie m.in. film "Dziewczyna" (Girl) Belga Lukasa Dhonta, opowiadający o piętnastolatce uwięzionej w ciele chłopaka marzącej o zostaniu baletnicą i nagrodzony w Cannes statuetką Queer Palm, nagrodą krytyków FIPRESCI w sekcji Un Certain Regard, nagrodą aktorską dla Victora Polstera oraz nagrodą dla najlepszego debiutu festiwalu Caméra d’or, a także polska "Nina", pełnometrażowy debiut Olgi Chajdas doceniony na festiwalu w Rotterdamie nagrodą VPRO Big Screen Award. W filmie, który opowiada o emocjonalnym trójkącie, jaki tworzy się pomiędzy tkwiącym w stagnacji małżeństwem, a niezależną, młodziutką lesbijką - idealną kandydatką na surogatkę - zobaczymy m.in. Julię Kijowską, Andrzeja Konopkę i Elizę Rycembel.

Zaplanowano też premiery "Dzikiej gruszy" (The Wild Pear Tree) w reżyserii jednego z najważniejszych tureckich reżyserów Nuriego Bilge Ceylana ("Zimowy sen", "Pewnego razu w Anatolii), "Żony" (The Wife) w reż. Bjoerna Runge ("Świt") o kobiecie (Glenn Close), która postanawia opuścić swojego męża w przededniu otrzymania przez niego Nagrody Nobla oraz "The Field Guide to Evil" - horror w reżyserii m.in. Agnieszki Smoczyńskiej i Petera Stricklanda.

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty odbędzie się w dniach 26 lipca-5 sierpnia we Wrocławiu. Szczegóły na www.nowehoryzonty.pl