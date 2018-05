KOCHANI !!!

MIŁO MI OGŁOSIĆ, ŻE KULTOWY „PITBULL” ZNÓW ZAGOŚCI NA EKRANIE.

STAŁEM SIĘ WŁAŚCICIELEM PRAW DO EKRANIZACJI KOLEJNEJ CZĘŚCI FILMU I SERIALU „PITBULL”, KTÓRE KUPIŁEM OD SPÓŁKI ATM GRUPA S.A.

MÓJ NOWY „PITBULL” TRAFI DO KIN PO TRYLOGII „KOBIETY MAFII”.

FILM BĘDZIE MIAŁ TYTUŁ „PITBULL. KRÓLOWA CHULIGANÓW”.

Vega nie był reżyserem ostatniej części "Pitbulla" - zrealizował ją Władysław Pasikowski, a jedną z najbardziej charakterystycznych ról zagrała w nim Doda.

Zapytany, czy obejrzy nowego "Pitulla" w rozmowie z nami odpowiedział:

Nie zobaczę. I jakkolwiek może się to wydawać niewiarygodne - nie widziałem nawet zwiastuna czy plakatu. Z założenia nie oglądam polskich filmów. Poza wszystkim ten film nie ma żadnego wpływu na moje życie. Nie zmieni go ani na lepsze, ani na gorsze. Jestem katolikiem. Filozofią mojego życia jest miłość. Doszedłem do stanu, w którym przykre emocje mi się wyzerowały. Życzę im jak najlepiej.