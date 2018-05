"Zimna wojna" to film o skomplikowanych losach ludzi w Polsce i Europie lat 50. i 60. XX wieku. W rolach głównych zagrali tu Joanna Kulig oraz Tomasz Kot. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Borysa Szyca oraz Agatę Kuleszę. Reżyserem, ale tez autorem scenariusza jest Paweł Pawlikowski, laureat Oscara za film "Ida". Autorem zdjęć jest posiadający nominację do Oscara za zdjęcia do "Idy" Łukasz Żal. Film powstawał w Polsce, Francji oraz w Chorwacji.

Polski film przez długie lata nie był reprezentowany w konkursie głównym w Cannes. Ostatnim sukcesem był, będącym tylko w części nasza produkcją obraz "Pianista", za który Roman Polański w 2002 roku otrzymał Złotą Palmę. Wcześniej w 1981 roku Złotą Palmę otrzymał Andrzej Wajda za film "Człowiek z żelaza".

Reżyser filmu Paweł Pawlikowski to jedno z najgorętszych nazwisk w światowym kinie. Stało się tak dzięki Oscarowi za film "Ida" – 22 luty 2015 roku, kiedy reżyser odebrał nagrodę, zapisał się na stałe w historii polskiej kinematografii

Grający główne role – Joanna Kulig oraz Tomasz Kot są już znani poza granicami kraju. Joanna Kulig była oklaskiwana za role w filmach "Sponsoring" (film z 2011 roku Małgorzaty Szumowskiej z Juliete Binoche) oraz "Kobieta z piątej dzielnicy" (film z Ethanem Hawkiem, w reżyserii Pawlikowskiego). Pamięta się ją też z roli w filmie "Ida". Tomasz Kot zagrał m.in. w polsko-brytyjskiej produkcji "Bikini Blue".