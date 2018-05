Już jutro, w trakcie 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, swoją światową premierę będzie mieć film "Fuga" w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Nowe dzieło autorki głośnych i docenionych "Córek dancingu", zostanie zaprezentowane w ramach Tygodnia Krytyki Filmowej (Semaine de la Critique). Jest to prestiżowa sekcja imprezy, równoległa do Konkursu Głównego festiwalu w Cannes. Prezentowane są w niej krótkometrażowe oraz długometrażowe filmy młodych, zdolnych twórców. W sekcji tej odkrywa się nowe talenty i nagradza pierwszy lub drugi film w karierze danego reżysera. Do tej pory za sprawą Tygodnia Krytyki świat poznał takich wybitnych reżyserów, zdobywców Oscarów, Złotych Globów i Cezarów, jak: Guillermo del Toro („Kształt wody”, Labirynt Fauna”), Alejandro González Iñárritu („Birdman”, „Zjawa”), François Ozon („Frantz”, „Podwójny kochanek”) czy Bernardo Bertolucci („Marzyciele”, „Ostatnie tango w Paryżu”). W zeszłym roku w tej sekcji, w części poświęconej krótkim filmom, pokazywany był film Aleksandry Terpińskiej „Najpiękniejsze fajerwerki ever”, który otrzymał w Cannes nagrody Canal+ oraz Rail d'Or.

„Fuga” to obraz z gatunku mystery, który dotyka problemu „fugi dysocjacyjnej” – zaburzenia wywoływanego długotrwałym stresem i uczuciem braku szczęścia. Człowiek poddany tym emocjom może stracić pamięć, a jego mózg może stworzyć nową osobowość biegunowo odmienną od dotychczasowej. W rolach głównych wystąpili nagrodzeni na Festiwalu Filmowym w Gdyni: Gabriela Muskała („Moje córki krowy”), Łukasz Simlat („Konwój”) i Zbigniew Waleryś („Papusza”). „Fuga” to drugi film fabularny Agnieszki Smoczyńskiej, reżyserki wielokrotnie nagradzanych „Córek dancingu” – (m.in. : Nagrodą Specjalną Jury za „unikalną wizję i design” na prestiżowym amerykańskim festiwalu filmowym Sundance, wyróżnieniem dla Najlepszego Debiutu Reżyserskiego na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz Polską Nagrodą Filmową Orła 2016 w kategorii „Odkrycie roku”).