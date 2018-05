W międzynarodowej obsadzie zobaczymy wschodzące zagraniczne gwiazdy, m.in. Jamesa Nortona („Wyścig”, „Wojna i pokój”, „Linia życia”), Vanessę Kirby („Czas na miłość”, serial „The Crown”, „Mission: Impossible – Fallout”) oraz nominowanego do Złotego Globu – Petera Sarsgaarda („Jackie”, „Siedmiu wspaniałych”, „Blue Jasmine”).

Główna część zdjęć rozpoczęła się 3 marca na Ukrainie, dokładnie w 85. rocznicę historycznej podróży Garetha Jonesa na Ukrainę w 1933 roku. Dziennikarz był naocznym świadkiem wielkiego głodu na Ukrainie, będącego konsekwencją bezwzględnej polityki Stalina. Świadectwo Jonesa stało się niezwykle cennym, niezależnym źródłem informacji na temat przeprowadzonego z premedytacją ludobójstwa, które pochłonęło miliony ofiar i było skrzętnie ukrywane przez kremlowską propagandę, w imię wspólnych interesów wspieraną przez Brytyjczyków. Szczegółowe raporty Jonesa stały się podstawą prac dla wielu historyków, w tym Timothy’ego Snydera, autora książki „Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem”, który przy filmie Holland pełni funkcję konsultanta historycznego.

Filmowe sceny klęski głodowej były kręcone na Ukrainie w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych. Od 3 kwietnia produkcja była kontynuowana w Polsce. Zdjęcia powstawały w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie i innych rejonach Małopolski. Po raz pierwszy na planie w Polsce spotkały się uznane międzynarodowe gwiazdy: James Norton, Vanessa Kirby i Peter Sarsgaard, który gra Waltera Duranty’ego, sprzyjającego sowieckiemu reżimowi i konsekwentnie zaprzeczającemu doniesieniom Garetha Jonesa. W postać George’a Orwella wciela się Joseph Mawle („Gra o tron”), zaś premiera Wielkiej Brytanii, Lloyda George’a gra Kenneth Cranham („Czarownica”, „Walkiria”). Obsadę uzupełniają Krzysztof Pieczyński („Jack Strong”, „Krew Boga”, „Ziarno prawdy”), Michalina Olszańska („Ja, Olga Hepnarova”, „Córki dancingu”), Beata Poźniak („People on the Bridge”, „Żona Oficera”), Patrycja Volny („Pokot”) i Wojciech Urbański („Ziarno prawdy”, „Pod Mocnym Aniołem”).

Scenariusz filmu w artystyczny i oryginalny sposób dotyka kwestii, które pomimo upływu lat, zupełnie nie straciły na aktualności. Ich spoiwem jest „Folwark zwierzęcy” – znana powieść George'a Orwella. Odsłania ona mechanizmy totalitarnego terroru, które mogą być zwalczane wyłącznie poprzez czynny opór na kłamstwa i przemoc. Nasz bohater, Gareth Jones, jest zaangażowany w misję, która w brutalny sposób konfrontuje jego młodzieńczą odwagę i idealizm z rzeczywistością. Nikt tak jak on nie chce rzucić światła na okrucieństwa Stalina i nikt tak jak on nie jest na nie narażony – mówi Agnieszka Holland. – Dzisiaj nie brakuje nam skorumpowanych konformistów i egoistów. Brakuje nam jednak Orwellów i Jonesów. Dlatego to właśnie ich powinniśmy przywrócić do życia.

Autorką scenariusza jest amerykańska dziennikarka Andrea Serdaru-Barbul, której teksty ukazują się m.in. w „Huffington Post”. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk („Amok”, „Być jak Kazimierz Deyna”). Scenografią zajmuje się Grzegorz Piątkowski („Miasto 44”, „Misja Afganistan”), a kostiumami Aleksandra Staszko („Ida”, „Demon”, „Imagine”). Reżyserami castingu są Colin Jones („47 Meters Down”, „Love & Friendship”), Karen Lindsay Stuart, a ze strony polskiej Magda Szwarcbart. Muzykę do filmu skomponuje Antoni Komasa Łazarkiewicz („W ciemności”, „Pokot”).