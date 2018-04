Małgorzata Szumowska nie po raz pierwszy będzie pełnić rolę jurorki. Oceniała filmy podczas 66. edycji festiwalu w Berlinie.

Do Małgorzaty Szumowskiej dołączy Gina Gershon. Międzynarodowy rozgłos zapewnił jej w udział w produkcji "Showgirls" Paula Verhoevena. Wystąpiła w "Graczu" u Roberta Altmana. Krytycy docenili jej rolę w "Brutalnych pieniądzach" braci Wachowskich i kryminale "Palmetto" Volkera Schloendorffa.

Thomas Kretschmann jest znany szerszej publiczności dzięki roli w „Pianiście” Romana Polańskiego. Kretschmann grał m.in. w „W rękach wroga”, filmie „Głowa w chmurach” oraz słynnym niemieckim „Upadku”. Został także wysłany w świat przyszłości w „Resident Evil: Apokalipsa”. Doskonale sprawdził się również w roli króla Persji i Jana Pawła II.

Jury pod przewodnictwem Małgorzaty Szumowskiej oceni dziesięć pierwszych lub drugich filmów reżyserów z całego świata, pokazywanych w ramach Konkursu Głównego „Wytyczanie Drogi”. To część projektu „Obraz świata / Świat w obrazach" realizowanego podczas 11. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego NETIA OFF CAMERA, odbywającego się od 27 kwietnia do 6 maja 2018 roku.