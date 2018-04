O śmierci aktorki poinformował na swym profilu na Facebooku Zbigniew Hołdys.

"Po cichu. Była aktorką, koleżanką Bogusia Lindy, po studiach Actors Studio Drama School of New York, gdzie otrzymała tytuł Master of Fine Arts - została fenomenalną edukatorką. Widziałem z bliska jej zajęcia i ich efekty, widziałem jak w Warszawska Szkoła Filmowa z amatorów, ludzi co przyszli prosto z ulicy, czyniła wrażliwe, nieprawdopodobnie przejmujące postaci teatralne i filmowe" - wspominał Elżbietę Słobodę muzyk.

Najbardziej była kojarzona z serialem "I kto tu rządzi?", gdzie zagrała Barbarę Zamojską, matkę Agaty. Pamiętana jest ze swej roli w "07 zgłoś się". Ostatni raz mogliśmy ją widzieć na ekranie w 2017 roku w filmie "Labirynt świadomości"