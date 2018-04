"Zimna wojna" to film o skomplikowanych losach ludzi w Polsce i Europie lat 50. i 60. XX wieku. W rolach głównych zagrali tu Joanna Kulig oraz Tomasz Kot. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Borysa Szyca oraz Agatę Kuleszę. Reżyserem, ale tez autorem scenariusza jest Paweł Pawlikowski, laureat Oscara za film "Ida". Autorem zdjęć jest posiadający nominację do Oscara za zdjęcia do "Idy" Łukasz Żal. Film powstawał w Polsce, Francji oraz w Chorwacji.

Atutem obrazu ma być też muzyka - usłyszymy polski jazz ze wspaniałej dla tego gatunku epoki, wymieszany z melodiami z paryskich barów.

Polski film przez długie lata nie był reprezentowany w konkursie głównym w Cannes. Ostatnim sukcesem był, będącym tylko w części nasza produkcją obraz "Pianista", za który Roman Polański w 2002 roku otrzymał Złotą Palmę. Wcześniej w 1981 roku Złotą Palmę otrzymał Andrzej Wajda za film "Człowiek z żelaza".

Film "Zimna wojna" do kin ma wejść w 2018 roku - ale kiedy dokładnie, nie wiadomo.