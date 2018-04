O wyniku filmu "Kobiety Mafii" poinformował dziś dystrybutor, firma Kino Świat.

"Kobiety mafii" Patryka Vegi – to pierwszy film, który w 2018 roku osiągnął wynik ponad 2 000 000 widzów. Obecnie widziało go już 2 002 621 widzów, a film od sześciu tygodni utrzymuje się w ścisłej czołówce polskiego box office.

Jest to trzeci z rzędu obraz w karierze reżysera (zaraz po „Botoksie” i „Pitbullu. Niebezpiecznych kobietach”), któremu udała się ta sztuka. Patryk Vega jest zarazem pierwszym polskim twórcą, który sprzedał więcej niż dwa miliony biletów na swe trzy kolejne filmy.

Przekraczając frekwencyjny pułap 2 milionów widzów „Kobiety mafii” dołączyły też do wąskiego grona krajowych produkcji, którym – na przestrzeni ostatniej dekady – udała się ta sztuka. Poza przywołanymi hitami Vegi były to takie wielkie przeboje, jak: trzy części „Listów do M”, „Katyń”, „Bogowie” i „Lejdis”.