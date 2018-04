W kasie stołecznej Kinoteki oraz na stronie kinoteka.pl dostępne są już karnety oraz bilety na wybrane filmy.

Festiwal odwiedzą m.in. scenarzystka Amy Jephta ("Ellen") oraz reżyserzy Khaleda Diab ("Poród indukowany"), Joao Graca ("Maputo - etnografia podzielonego miasta"), Luciano Ceccatta Farah ("Błagam o oklaski"), Iare Lee ("Burkinabe Rising"), Aaron i Amanda Kopp ("Liyana").

13. edycję festiwalu AfryKamera otworzy wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie film "Supa Modo" Likariona Wainainy. To opowieść o Jo, dziewczynce, która kocha kino i marzy o tym, by zostać superbohaterką. Niestety, cierpi na nieuleczalną chorobę. Gdy wychodzi ze szpitala, jej nadopiekuńcza matka stara się chronić ją przed wszystkim, co mogłoby zagrozić jej zdrowiu. Czyli chce za wszelką cenę zatrzymać ją w domu. Tymczasem starsza siostra dostrzega w Jo potencjał na prawdziwego superbohaterkę. Z pomocą całego miasteczka postanawia zrobić wszystko, by spełnić jej największe marzenie. Będzie to polska premiera dzieła.

Likarion Wainaina to kenijski reżyser, który urodził się w Moskwie. Początkowo był operatorem. Reżyserią najpierw zajął się w teatrze, by później zacząć reżyserować również filmy. Stworzył szereg filmów krótkometrażowych. Jeden z nich, "Between the Lines", był pierwszym kenijskim filmem pokazywanym w IMAX.

Festiwal zamknie pokaz filmu "Pięć palców dla Marsylii" w reżyserii Michaela Matthewsa. Obraz znakomicie przyjęto na międzynarodowych festiwalach filmowych m.in. na MFF Toronto (2017), FF Londyn (2017), MFF Palm Springs (2018). Akcja filmu dzieje się w RPA w czasach apartheidu. Czarni mieszkańcy miasteczka Railway są ofiarami brutalnej opresji białej policji z pobliskiego Marseilles. Tylko „Five Fingers” – grupa pięcioro nastolatków ma odwagę im się przeciwstawić. Ich opór z niewinnego buntu przeradza się w brutalną walkę gdy porywczy Tau zabija dwóch policjantów. Dwadzieścia lat później Tau wychodzi z więzienia i wraca w rodzinne strony. Początkowo miasto wydaje mu się spokojne. Ale wkrótce odkrywa, że jego mieszkańcy nadal są terroryzowani. A ci, którzy kiedyś walczyli z niesprawiedliwością, teraz sami przyczyniają się do wyzysku. Tau raz jeszcze będzie musiał stanąć do walki.

Michael Matthews to reżyser filmowy z RPA. Ukończył szkołę filmową CityVarsity w Kapsztadzie. Reżyserował teledyski i filmy reklamowe – współpracował między innymi z MTV. Zrealizował też dwa filmy krótkometrażowe: "Wide Open" (2009) i "Sweetheart" (2010).

Program festiwalu podzielony został na bloki tematyczne: "Zielona Afryka", "Oczami dzieci", "Kairski uśmiech", "Nowe kolory tęczy", "Nowe oblicza Afryki", "Afryka w polskim obiektywie", "LGBT w Afryce" oraz bloki krótkich metraży: "Tajemnicza luzofonia" oraz "Konkurs".

Więcej szczegółów i cały program festiwalu na stronie afrykamera.pl.