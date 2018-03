Jak wszyscy pamiętamy, po wydarzeniach z ostatniej części filmu "Rekinado 5: Efekt płetwiarniany" Ziemia zostaje zniszczona, a Fin (w tej roli Ian Ziering) przemierza świat w poszukiwaniu innych ocalałych. W "Rekinado 6", cofnie się w czasie do momentu, w którym to wszystko się zaczęło. Fani serii już dziś zastanawiają się jaki będzie finał: czy uda mu się zmienić bieg wydarzeń, ocalić świat i całą swoją rodzinę, czy będzie to jeszcze bardziej piękna katastrofa niż w "Greku Zorbie"

Film z cyklu Sharknado pojawi się po raz szósty już latem 2018 roku. Tytuł nowego Rekinado oraz nazwiska gości specjalnych szóstej części serii zostaną ogłoszone wkrótce. Do tej pory w filmach Rekinado gościli m.in. Fabio, Bret Michaels, Tony Hawk, Olivia Newton John, Perez Hilton, Andy Dick, Clay Aiken czy Geraldo Rivera.

Cykl filmów Rekinado to obecnie jeden z największych fenomenów telewizyjnych ostatnich lat, który od 2013 roku przyciąga fanów i nie zawodzi koneserów gatunku na całym świecie. Za film odpowiada wytwórnia The Asylum. Reżyserem obrazu na podstawie scenariusza Scotty’ego Mullena jest Anthony C. Ferrante. Film pojawi się na kanałach SCI FI w ponad 100 krajach na świecie, w tym w Polsce.