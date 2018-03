- Jest to opowieść, w której mamy z jednej strony tradycyjny, trochę tajemniczy dla osób z zewnątrz żydowski świat konserwatywny. (...) A z drugiej strony pokazaną w jednym z ostatnich niemych filmów opowieść o nowoczesności, o teatrze, o wielkim mieście - Wiedniu przełomu wieków - powiedział kurator sceny muzycznej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Kajetan Prochyra.

Jak podaje na swojej stronie internetowej muzeum POLIN "przez wiele lat oryginalna kopia filmu uważana była za zaginioną. Dzięki wysiłkom techników udało się odtworzyć obraz w jego oryginalnej długości i kolorystyce. Nową muzykę do filmu skomponował Philippe Schoeller. W takiej wersji "Das alte Gesetz" miało swoją premierę w lutym tego roku na festiwalu filmowym Berlinale".

Orchester Jakobsplatz Muenchen to orkiestra kameralna założona przez Daniela Grossmanna. "Jakobsplatz to adres w Monachium, przy którym mieści się centrum żydowskie". - poinformował Prochyra. Celem zespołu jest prezentowanie muzycznego dziedzictwa żydowsko-niemieckiego. Wchodzący w skład orkiestry muzycy pochodzą z ponad 20 różnych krajów – część z nich to artyści pochodzenia żydowskiego. OJM współpracuje z instytucjami kultury, takimi jak Villa Stuck, Munich Kammerspiele Theatre, Bawarski Teatr Narodowy, Bawarska Opera Narodowa i Monachijski Festiwal Operowy. Na swoim koncie orkiestra ma również występy ze znanymi solistami, takimi jak Ingeborg Danz, Anne-Sophie Mutter, Reto Bieri, Daniel Hope, Sergei Leiferkus i Christoph Pregardien.

Daniel Grossmann to niemiecki dyrygent. We wrześniu 2012 r. Bawarskie ministerstwo nauki, badań i sztuki przyznało mu nagrodę "Pro meritis scientiae et litterarum" za założenie i kierownictwo artystyczne Orchester Jakobsplatz Muenchen. Urodzony w Monachium w 1978 r. rozpoczął studia na wydziale dyrygentury u dr. Hansa-Rudolfa Zobeley’a w Monachium i kontynuował je w New York Metropolitan Opera u Scotta Bergesona oraz w Akademii Ferenca Liszta w Budapeszcie u profesora Ervina Lukacsa. Współpracował z orkiestrami w Niemczech i za granicą; należą do nich barokowy zespół "Capella Savaria", Węgierska Filharmonia Debrecen, Gruzińska Orkiestra Kameralna w Ingolstadt i Orkiestra Kameralna Węgierskiej Opery Państwowej w Budapeszcie. W latach 2000-06 był gościnnym dyrygentem Żydowskiego Festiwalu Letniego w Budapeszcie.

Philippe Schoeller to francuski kompozytor, kształcił się również w zakresie fortepianu, śpiewu chóralnego, harmonii, kontrapunktu, analizy i dyrygentury. W latach 1982-86 był uczniem Pierre’a Boulez’a. Studiował także u Franco Donatoniego, Iannisa Xenakisa. Za swą muzykę otrzymał wiele nagród (m.in. nagroda Fundacji Natixis). Wykłada kompozycję w konserwatorium w Lyonie.

Po pokazie odbędzie się spotkanie z dyrygentem i członkami orkiestry.