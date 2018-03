To był historyczny wieczór dla twórców filmu „Cicha noc”. Obraz wygrywał wszystko, co mógł. Miało to wpływ na napięcie podczas gali.

Tam, gdzie brakowało dramaturgii, bo wiadomym było, że wygra „Cicha noc”, uwagę przykuwał Maciej Stuhr. Nawiązując do miejsca, w którym Polskie Orły były wręczane, czyli Teatru Polskiego, rozpoczął kłaniając się nie tylko gospodarzowi. „Witamy w imieniu Seweryna i suwerena” – mówił, nawiązując nie tylko do funkcji Andrzeja Seweryna.

Stuhr wprowadzając w klimat, starając się przywołać najważniejsze chwile dla polskiego kina, nawiązał do pierwszego polskiego filmu, mówiąc, że wtedy jeszcze nie było państwa polskiego. „I nie było to w 1968 roku”.

W trakcie gali nie brakowało momentów wzruszających. Arek Jakubik Orła dedykował swej mamie. Ta, obecna w Teatrze Polskim nie kryła wzruszenia, kiedy Jakubik wspominał lata, podczas których był wychowywany sam, bez ojca. Emocje pojawiły się, kiedy Piotr Sobociński Jr. wspominał, że dokładnie 16 lat temu umarł jego ojciec. Autor zdjęć do filmu "Cicha noc" powiedział, że to wtedy podjął decyzję o tym, by zostać operatorem.

Mocnym akcentem było (ponownie) podniesienie przez gości gali kartki z napisem #Release Oleg Sencow – w geście solidarności z ukraińskim reżyserem, więzionym przez Rosjan.

Mocne, ale żarty, płynęły z ust prowadzącego galę. Maciej Stuhr uważnie czytał internetowe komentarze, cytując powtarzane wielokrotnie zdanie: "Urubko szturmował K2, bo nie mógł wytrzymać w polskim obozie".

Aluzje do polityki pojawiały się w wystąpieniach pozostałych gości. "Życie pisze teraz takie scenariusze, że boję się, że niewielu z nas chciałoby w nich zagrać" - stwierdziła Magdalena Cielecka. "To wszystko stało się w kraju, którego nie było" - mówił Jerzy Stuhr, który dostał nagrodę za całokształt twórczości. Wcześniej i on i jego żona wyraźnie się wzruszyli słuchając laudacji w wykonaniu syna.

Niespodzianką było pojawienie się Romana Polańskiego. Jego "Pianista" uznany został filmem dwudziestolecia Orłów. Polański, nawiązując do Oscara i Złotej Palmy, jakie film otrzymał, dziękował za nagrodę mówiąc, że to laur od publiczności.

Oto lista nagrodzonych, w kolejności wręczania nagród

Odkrycie roku – Piotr Domalewski „Cicha noc”

Najlepsza scenografia – Twój Vincent”

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca - Agnieszka Suchora „Cicha noc”

Najlepsza drugoplanowa rola męska - Arkadiusz Jakubik "Cicha noc"

Nagroda publiczności – „Cicha noc”

Najlepszy film dokumentalny – „21 x Nowy Jork”

Najlepsza muzyka – „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” Radzimir Dębski

Najlepszy film europejski – „The Square”

Najlepszy dźwięk – „Cicha noc”

Najlepszy scenariusz – „Cicha noc”

Najlepszy montaż – „Twój Vincent”

Najlepsze zdjęcia – „Cicha noc”

Najlepszy filmowy serial fabularny – „Wataha” Sezon 2.

Najlepsze kostiumy – „Maria Skłodowska-Curie”

Najlepsza główna rola męska – Dawid Ogrodnik „Cicha noc”

Najlepsza główna rola kobieca – Magdalena Boczarska „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”

Najlepsza reżyseria – Piotr Domalewski „Cicha noc”

Najlepszy film – „Cicha noc”