"Tam, gdzie mieszka Bóg" to pierwszy w historii film z udziałem Papieża. To oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze. Jak mówią twórcy, to podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do poszukiwania Boga w otaczającym świecie. Dodatkowym atutem są malownicze kary w plenerach Patagonii.

„Nasz film wyrósł z pragnienia Papieża Franciszka, aby przez film przekazać dzieciom wiadomość od Jezusa” – mówi współreżyserka, Graciela Rodriguez.

Przed projekcją „Tam, gdzie mieszka Bóg” Papież Franciszek napisał list, który wyjaśnia ogromne znaczenie tego projektu. Pisze w nim: „Dziękuję za waszą odwagę. Jestem przekonany, że film ten będzie małym ziarenkiem, ale podobnie jak ziarno gorczycy, o którym mówi Ewangelia, będzie ono wzrastać”.

Uroczysta premiera odbyła się w Watykanie na prośbę samego Papieża. W Polsce film trafi do kin 20 kwietnia.