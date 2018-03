Największą liczbę nominacji do Węży 2018 otrzymały filmy „PolandJa” i „Botoks”, które zdobyły odpowiednio 11 i 10 nominacji do Węży i zdecydowanie zdominowały pierwszy ten etap tych zmagań. Ich konkurentami do tytułu najgorszego filmu roku będą: „Labirynt świadomości” (2 nominacje), „Na układy nie ma rady” (8 nominacji), „Szatan kazał tańczyć” (3 nominacje) i „Zerwany kłos” (6 nominacji). Sporo nominacji zdobyły też „Volta” (4 nominacje) i „Porady na zdrady” (3 nominacje).

O tytuł najgorszego filmu 2017 roku rywalizować będą: „Botoks”, „Labirynt świadomości”, „Na układy nie ma rady”, „PolandJa”, „Szatan kazał tańczyć” i „Zerwany kłos”.

Nagrody Węże przyznawane są w 13 kategoriach, a są to m.in.: najgorszy aktor, aktorka, duet, występ poniżej talentu. Akademia docenia także reżyserów i scenarzystów, chybione filmy o ważnej tematyce, żenujące sceny w polskim kinie i takie efekty „specjalne”, złe plakaty oraz teledyski. Nominacje przyznawane są filmom, które w poprzednim roku kalendarzowym miały swoją oficjalną premierę kinową i były wyświetlane na otwartych biletowanych seansach. O wyborze nominowanych decydują członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego, którą tworzą ludzie działający zawodowo w obszarze szeroko pojmowanej kultury.

Nagrody zwykle przyznawana są 1 kwietnia - z powodu przypadającego na ten dzień święta (Wielkanoc), w tym roku Węże zostaną rozdane kilka dni później.

Dotychczasowymi laureatami Wielkiego Węża były: „Smoleńsk” (2017), „Ostatni klaps” (2016), „Obce ciało” (2015), „Ostra randka” (2014), „Kac Wawa” (2013), „Wyjazd integracyjny” (2012).

Tegoroczne nominacje do Nagród Węży:

WIELKI WĄŻ – NAJGORSZY FILM ROKU

Botoks

za bezwstydny produkt, żerowanie na niskich instynktach i sprzedawanie starych dowcipów jako faktów.



Labirynt świadomości

za zebranie w jednym filmie mnóstwa świetnych składników kina klasy C(amp) a potem nakręcenie z nimi nudnego snuja.



Na układy nie ma rady

za dzieło równie finezyjne, subtelne i zabawne jak jego tytuł.



PolandJA

za cudownie naiwne przekonanie, że jeśli się weźmie wielu aktorów i wymyśli dużo scenek to już powstanie film.



Szatan kazał tańczyć

za poszukiwania kina artystycznego, które tak bardzo nas nie przekonuje i nieustające próby rozbierania głównej bohaterki.



Zerwany kłos

za kino misyjne pozbawione elementarnych umiejętności warsztatowych na niemal każdym poziomie.



NAJGORSZA REŻYSERIA

Patryk Vega - Botoks

Konrad Niewolski – Labirynt świadomości

Christoph Rurka – Na układy nie ma rady

Juliusz Machulski - Volta

Witold Ludwig – Zerwany kłos



NAJGORSZY SCENARIUSZ

Patryk Vega - Botoks

Piotr Czaja – Na układy nie ma rady

Cyprian T. Olencki/Dawid Kornaga/Sławomir Krawczyński/Maria Wojtyszko/Jakub Nieścierow – PolandJA

Katarzyna Rosłaniec – Szatan kazał tańczyć

Juliusz Machulski - Volta



ŻENUJĄCY FILM NA WAŻNY TEMAT

Botoks

Dwie korony

Mały Jakub

Zerwany kłos



NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Szymon Bobrowski – PolandJA

Grzegorz Małecki – Na układy nie ma rady

Piotr Stramowski – Botoks

Andrzej Zieliński – Volta



NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Magdalena Berus – Szatan kazał tańczyć

Katarzyna Glinka – Na układy nie ma rady

Małgorzata Krukowska – Totem

Weronika Rosati – Porady na zdrady



WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Janusz Chabior – PolandJA

Roma Gąsiorowska – PolandJA

Jerzy Radziwiłowicz – PolandJA

Grażyna Szapołowska – Botoks

Bartek Topa – Po prostu przyjaźń

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Szymon Bobrowski i jego samochód – PolandJA

Katarzyna Glinka i Grzegorz Małecki – Na układy nie ma rady

Borys Szyc i pluszowy miś – PolandJA

Marieta Żukowska i Piotr Stramowski – Botoks



NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

kupowanie prezerwatyw w aptece – Botoks

Milowicz histerycznie zabiega o pracę u Małeckiego - Na układy nie ma rady

konfrontacja Olgi Bołądź z Andrzejem Zielińskim w pociągu - Volta

seks z psem - Botoks

subtelny product placement Berlinek – Porady na zdrady



EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

płód po aborcji – Botoks

przyklejane tatuaże – Po prostu przyjaźń

wieś ze skansenu – Zerwany kłos

wybuch bomby – PolandJA

wypadek samochodowy - PolandJA

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY



Contra Mundum „Już dopala się ogień biwaku” - „Wyklęty”

Ania Dąbrowska „Porady na zdrady (Dreszcze)” - „Porady na zdrady”

Dempsey & Tune Seeker „Dwie korony” - „Dwie korony”

Zofia Nowakowska „Warto jest wierzyć” - „Zerwany kłos”

Popek, Sobota, Matheo „Totem” – „Totem”

NAJGORSZY PLAKAT

Dwie korony

Na układy nie ma rady

PolandJA

Ptaki śpiewają w Kigali

Zerwany kłos



NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

American Made – Barry Seal: Król przemytu

Miss Sloane – Sama przeciw wszystkim

Once upon a Time in Venice – Jak dogryźć mafii

Rock’n’roll – Facet do wymiany

The Zookeeper’s Wife - Azyl