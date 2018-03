To już oficjalne, pogłoski zostały potwierdzone. W sierpniu 2019 roku do kina trafi kolejny film Quentina Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”, a Brad Pitt oraz Leonardo DiCaprio potwierdzili, że wezmą w nim udział. Brad zagra Ricka Daltona, byłego gwiazdora serialu telewizyjnego a Leonardo Clifa Bootha, kaskadera. Ich sąsiadami są w filmie Sharon Tate oraz Roman Polański. Akcja filmu toczy się 1969 roku.

Co do obsady filmu pojawiają się jeszcze dwie spekulacje. W roli Sharon Tate miałaby się pojawić Margot Robbie, a Romana Polańskiego miał zagrać ktoś z polskich aktorów: pojawiało się nawet nazwisko Borysa Szyca.

Ostatnim filmem Quentina Tarantino pozostaje „Nienawista Ósemka” z 2015 roku.