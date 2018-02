Film "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" (Three Billboards outside Ebbing, Missouri) był nominowany do nagród BAFTA w dziewięciu kategoriach. Ostatecznie otrzymał pięć nagród: za najlepszą pierwszoplanową rolę żeńską, za najlepszą drugoplanową rolę męską, za najlepszy scenariusz; został też uznany za najlepszy film brytyjski.

Wcześniej obraz "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" otrzymał cztery Złote Globy i nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu filmowym w Wenecji. Film jest nominowany do nagród Akademii Filmowej w siedmiu kategoriach.

Podczas ceremonii, która odbyła się w niedzielę w Londynie już po raz 71., ogłoszono również, że aktorka Frances McDormand grająca w filmie "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" rolę samotnej matki została uhonorowana przez BAFTA tytułem najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

McDormand – w filmie: zdesperowana matka, która straciwszy córkę w wyniku morderstwa, wynajmuje trzy tablice reklamowe przy wjeździe do miasta Ebbing, by przyspieszyć śledztwo – została już uhonorowana tegorocznym Złotym Globem za najlepszą rolę kobiecą. Aktorka jest także nominowana do Oscara jako najlepsza wykonawczyni pierwszoplanowa.

59-letni Brytyjczyk Gary Oldman został z kolei wyróżniony nagrodą za najlepszą pierwszoplanową rolę męską w brytyjsko-amerykańskiej koprodukcji "Czas mroku" (Darkest Hour). W filmie Joe Wrighta Oldman zagrał premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla.

W kategorii najlepszy reżyser nagrodę BAFTA otrzymał meksykański reżyser 53-letni Guillermo del Toro za film "Kształt wody", który otrzymał aż dwanaście nominacji do nagród BAFTA, wyprzedzając tym samym "Czas mroku" i "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", które rywalizowały w dziewięciu kategoriach.

Za role drugoplanowe uhonorowani zostali Sam Rockwell za rolę oficera policji Jasona Dixona w filmie "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" oraz Allison Janney, która zagrała Lavonę Golden w obrazie "I, Tonya".

Za najlepszy dokument uznano film "I Am Not Your Negro" Raoula Pecka, a za najlepszą adaptację "Call me by your name" Jamesa Ivory'ego.

Wbrew oczekiwaniom polsko-brytyjski pełnometrażowy film animowany "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugha Welchmana, który uzyskał wcześniej nominację do nagrody BAFTA za najlepszy film animowany, nie został wyróżniony przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA).

Produkcja opowiada historię życia i śmierci holenderskiego malarza Vincenta van Gogha i jest pierwszą na świecie pełnometrażową animacją malarską, na którą złożyło się ok. 65 tys. obrazów malowanych olejem na płótnie. Scenariusz napisała reżyserka Dorota Kobiela we współpracy z pisarzem Jackiem Dehnelem.

W tej kategorii zwyciężył film "Coco" Lee Unkricha i Darli K. Anderson – musical wyprodukowany przez studia Walta Disneya i Pixar Animation Studios.

Prestiżowe nagrody Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wręczono po raz 71. Uznaje się je za miarodajny wskaźnik tego, czy dany film ma szanse na przyznawane później Oscary.