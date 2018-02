Super Express donosi, że rolę dostanie Borys Szyc. Na portalu se.pl czytamy, że gazeta ustaliła, że aktor jest już bliski podpisania umowy. Aktor ma przebywać w Stanach Zjednoczonych, a przyciśnięta przez bulwarówkę agentka gwiazdy powiedziała, że sprawy nie będzie komentować.

Z kolei telewizyjne "Pytanie na śniadanie" sugerowało, że do roli jest przymierzany Jacek Braciak, któremu - patrząc tylko i wyłącznie po warunkach, czyli podobieństwie do słynnego reżysera - jest do angażu zdecydowanie bliżej.

Nowy film Quentina Tarantino na ekrany ma trafić w 2019 roku. Komentowany i oczekiwany jest w sposób wyjątkowo emocjonalny - reżyser, znany z dosłowności w pokazywaniu brutalności - na ekran przeniesie historię gangu Charlesa Mansona. W nocy z 8 na 9 sierpnia 1969 roku członkowie jego grupy dokonali wstrząsającego morderstwa w willi Romana Polańskiego. Zginęła wtedy żona reżysera, Sharon Tate, która była w dziewiątym miesiącu ciąży.

Quentin Tarantino jest jedną z najbardziej barwnych postaci światowego kina. Do jego najbardziej znanych filmów zalicza się "Pulp Ficton", "Kill Bill", "Django" oraz "Nienawistną ósmkę".