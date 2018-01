W premierowy weekend film przyciągnął do kin 210 437 widzów, co – razem z pokazami przedpremierami – daje frekwencję rzędu 220 250 widzów. "Podatek od miłości" jest debiutem fabularnym Bartłomieja Ignaciuka. Komedia oparta jest na pomyśle, by pokazać, ile musimy zapłacić za prawdziwą miłość.

W rolach głównych w filmie występuje plejada znakomitych gwiazd: Grzegorz Damięcki, Aleksandra Domańska, Roma Gąsiorowska, Magdalena Różczka, Magdalena Popławska, Anna Smołowik, Weronika Rosati, Ewa Gawryluk, Grażyna Wolszczak, Michał Czernecki, Zbigniew Zamachowski oraz Tomasz Włosok.