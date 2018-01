Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są za najwyższe osiągnięcia w 19 kategoriach: Najlepszy Film, Najlepsza Główna Rola Męska, Najlepsza Główna Rola Kobieca, Najlepsza Reżyseria, Najlepszy Scenariusz, Osiągnięcia Życia, Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska, Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca, Najlepsze Zdjęcia, Najlepsza Scenografia, Najlepsza Muzyka, Najlepsze Kostiumy, Najlepszy Montaż, Najlepszy Dźwięk, Najlepszy Dokument, Najlepszy Film Europejski, Najlepszy Fabularny Serial Filmowy oraz w kategorii Odkrycie Roku. Głosami widzów przyznawana jest Nagroda Publiczności.

W pierwszym etapie konkursu Orły 2018, głosami członków Akademii, wyłonieni zostaną Nominowani do Polskich Nagród Filmowych. Wszyscy członkowie Akademii głosują w kategoriach: Najlepszy Film, Najlepsze Role Aktorskie, Najlepszy Serial, Najlepszy Film Europejski, a także proponują Laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. W pozostałych kategoriach głosują wyłącznie specjaliści danej branży.

W tym roku do konkursu zakwalifikowała się rekordowa liczba 61 tytułów, które spełniły warunki regulaminu Orłów, tj. są filmami kinowymi trwającymi co najmniej 70 min i w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku były wyświetlane przynajmniej przez tydzień na otwartych, płatnych pokazach kinowych.

Lista filmów biorących udział w konkursie została sporządzona na podstawie danych pochodzących z firmy boxoffice.pl i jest poparta oświadczeniem dystrybutora (kolejność alfabetyczna).

1. 21 x Nowy Jork, reż. Piotr Stasik

2. Ach śpij kochanie, reż. Krzysztof Lang

3. Amok, reż. Kasia Adamik

4. Beksińscy. Album wideofoniczny, reż. Marcin Borchardt

5. Biegacze, reż. Łukasz Borowski

6. Bikini Blue, reż. Jarosław Marszewski

7. Bodo, reż. Michał Kwieciński

8. Botoks, reż. Patryk Vega

9. Cicha noc, reż. Piotr Domalewski

10. Człowiek z magicznym pudełkiem, reż. Bodo Kox

11. Droga Aszera, reż. Matan Yair

12. Droga do Rzymu, reż. Tomasz Mielnik

13. Dwie Korony, reż. Michał Kondrat

14. Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz, reż. Krzysztof Kopczyński

15. Dzikie róże, reż. Anna Jadowska

16. Gwiazdy, reż. Jan Kidawa-Błoński

17. Habit i zbroja, reż. Paweł Pitera

18. Ja, Olga Hepnarova, reż. Petr Kazda, Tomas Weinreb

19. Konwój, reż. Maciej Żak

20. Królewicz Olch, reż. Kuba Czekaj

21. Las, 4 rano, reż. Jan Jakub Kolski

22. Listy do M. 3, reż. Tomasz Konecki

23. Magiczna zima Muminków, reż. Ira Carpelan, Jakub Wroński

24. Mały Jakub, reż. Mariusz Bieliński

25. Maria Skłodowska-Curie, reż. Marie Noelle

26. Młynarski: Piosenka finałowa, reż. Alicja Albrecht

27. Na układy nie ma rady, reż. Krzysztof Rurka

28. Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski

29. Nieprawi, reż. Adrian Sitaru

30. Park, reż. Sofia Exarchou

31. Pewnego razu w listopadzie..., reż. Andrzej Jakimowski

32. Photon, reż. Norman Leto

33. Po prostu przyjaźń, reż. Filip Zylber

34. Pokolenia, reż. Janusz Zaorski

35. Pokot, reż. Agnieszka Holland

36. PolandJa, reż. Cyprian T. Olencki

37. Porady na zdrady, reż. Ryszard Zatorski

38. Porto, reż. Gabe Klinger

39. Powidoki, reż. Andrzej Wajda

40. Przy Planty 7/9, reż. Michał Jaskulski, Lawrence Loewinger

41. Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

42. Reakcja łańcuchowa, reż. Jakub Pączek

43. Rodzina na sprzedaż, reż. Diego Lerman

44. Serce miłości, reż. Łukasz Ronduda

45. Soyer, reż. Łukasz Barczyk

46. Światło i cień, reż. Yesim Ustaoglu

47. Świt, reż. Laila Pakalnina

48. Szatan kazał tańczyć, reż. Katarzyna Rosłaniec

49. Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, reż. Maria Sadowska

50. Tarapaty, reż. Marta Karwowska

51. Teraz i w godzinę śmierci, reż. Dariusz Walusiak, Mariusz Pilis

52. Totem, reż. Jakub Charon

53. Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman

54. Volta, reż. Juliusz Machulski

55. Wściekłość, reż. Michał Węgrzyn

56. Wszystko albo nic, reż. Marta Ferencova

57. Wyklęty, reż. Konrad Łęcki

58. Z dala od orkiestry, reż. Rafael Lewandowski

59. Zerwany kłos, reż. Witold Ludwig

60. Zgoda, reż. Maciej Sobieszczański

61. Zud, reż. Marta Minorowicz

W kategorii NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY o statuetkę walczyć będzie 46 produkcji. Aż 11 z nich, dzięki dystrybucji kinowej, znajduje się również na liście filmów kandydujących do nagród Polskiej Akademii Filmowej Orły 2018 we wszystkich kategoriach, nie tylko w kategorii Najlepszy Film Dokumentalny (kolejność alfabetyczna):



1. 21 x Nowy Jork, reż. Piotr Stasik

2. Ambasador pokoju, reż. Wiesław Dąbrowski

3. Bagna są dobre, reż. Tomasz Ogrodowczyk, Michał Ogrodowczyk

4. Beksińscy. Album wideofoniczny, reż. Marcin Borchardt

5. Biegacze, reż. Łukasz Borowski

6. Bronisław Piłsudski. Zesłaniec, etnograf, bohater, reż. Waldemar Czechowski

7. Dama, reż. Maria Dłużewska

8. Dom/Łódź, reż. Piotr Szczepański

9. Draża – czetnik. Legenda Kresów, reż. Jerzy Oleszkowicz

10. Dwie korony, reż. Michał Kondrat

11. Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz, reż. Krzysztof Kopczyński

12. Ethiopiques: Muzyka duszy, reż. Maciej Bochniak

13. Gdzie jest porozumienie gdańskie? reż. Krzysztof Brożek

14. Habit i zbroja, reż. Paweł Pitera

15. Happy Olo – pogodna ballada o Olku Dobie, reż. Marcin Macuk, Krzysztof Paweł Bogocz

16. Jak Oskar komunę obalał, reż. Piotr Kuciński

17. Janusz Bielecki – Sekrety, reż. Piotr Poraj Poleski

18. Kochana córeczko, reż. Ewa Żmigrodzka, Krzysztof Zwoliński

19. Kto wygra mecz, reż. Tadeusz Śmiarowski

20. Kuracjusz jestem, reż. Karolina Drogowska, Amelia Radecka

21. Lasy bagienne, reż. Tomasz Ogrodowczyk, Michał Ogrodowczyk, Sławomir Skupiński

22. Malowanie i śpiewanie. Jan Kanty Pawluśkiewicz, reż. Marta Węgiel

23. Matecznik, reż. Kristof Gerega

24. Młynarski. Piosenka finałowa, reż. Alicja Albrecht

25. Moi Rollingstonsi, reż. Jan Sosiński

26. My wszyscy z Niego, reż. Alina Czerniakowska

27. Nauka chodzenia, reż. Marcin Kopeć

28. Niebo bez gwiazd, reż. Katarzyna Dąbkowska-Kułacz

29. Operacja „Gryf", reż. Arkadiusz Gołębiewski

30. Osso moje Osso, reż. Jan Strękowski

31. Pokolenia, reż. Janusz Zaorski

32. Prawnik w czasach bezprawia, reż. Jolanta Kessler-Chojecka

33. Przy Planty 7/9, reż. Michał Jaskulski, Lawrence Loewinger

34. Raport z zatopionego miejsca, reż. Rafał Dudkiewicz, Jarosław Wróblewski

35. Rzeź Woli. Akt oskarżenia, reż. Rafał Geremek

36. Sekret Herberta Klose raz jeszcze, reż. Janusz Sozański

37. Sidła strachu, reż. Włodzimierz Kuligowski

38. Ściśle tajne. Rzecz o wojskowych służbach specjalnych, reż. Jędrzej Lipski, Piotr Mielech

39. Tacy jak my, reż. Piotr Mularuk, Maria Siniarska

40. Teraz i w godzinę śmierci, reż. Dariusz Walusiak, Mariusz Pilis

41. Tutaj możecie sobie mieszkać, reż. Beata Maliszkiewicz

42. Urodziłam się pierwszego września, reż. Jędrzej Lipski, Piotr Mielech

43. W cieniu prezydenta, reż. Hanna Etemadi

44. Z dala od orkiestry, reż. Rafael Lewandowski

45. Zagubiony diament - Andrzej Korzyński, reż. Grzegorz Brzozowicz

46. Zdzinku, kim ty chcesz w życiu zostać?, reż. Aleksandra Rek

47. Ziemia bezdomnych, reż. Marcin Janos Krawczyk

48. Zobaczyłem zjednoczony naród, reż. Anna Ferens



Lista tytułów przygotowana na podstawie danych pochodzących od Krakowskiej Fundacji Filmowej.



W tegorocznym konkursie w kategorii NAJLEPSZY FILMOWY SERIAL FABULARNY bierze udział 10 seriali, które spełniły warunki regulaminowe, tj. są serialami polskimi przedstawiającym oryginalną, fikcyjną, samodzielną i skończoną historię; zostały zrealizowane przy pomocy metody filmowej, ujęcie po ujęciu, i których pierwsze nadanie nastąpiło u podmiotu dostępnego na terenie Polski w czasie pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia 2017.

1. Belfer, sezon 2, ITI Neovision S.A. dla NC+

2. Druga szansa, sezon 4, TVN

3. Diagnoza, TVN

4. Wataha, sezon 2, HBO Polska/ HBO Europe, ATM Grupa dla HBO

5. O mnie się nie martw, sezon 7, Akson Studio dla TVP2

6. Wojenne dziewczyny, Akson Studio dla TVP1

7. Dziewczyny ze Lwowa, sezon 2, Studio A dla TVP1

8. Ultraviolet, Opus TV dla AXN

9. W rytmie serca, Artrama dla Telewizji Polsat

10. Przyjaciółki, sezon 10, Akson Studio dla Telewizji Polsat



Nominacje do Orłów 2018 zostaną ogłoszone 7 lutego 2018 roku, a ogłoszenie nazwiska laureata w kategorii Nagroda za Osiągnięcia Życia oraz spotkanie z Nominowanymi odbędzie się 7 marca. Ceremonia wręczenia Polskich Nagród Filmowych Orły 2018 została zaplanowana na 26 marca 2018 roku.