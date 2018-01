Obraz del Toro ma łącznie dwanaście nominacji. Jego głównymi rywalami są "Czas mroku" oraz "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri".

Laureatów poznamy 18 lutego.

Nas cieszy nominacja do nagrody BAFTA w kategorii animacja dla filmu "Twój Vincent". Polsko-brytyjski film będzie miał nie lada rywali: obraz Dinsey/Pixar "Coco" oraz niezwykła historia "Nazywam się cukinia"

FILM

"Tamte dni, tamte noce"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

FILM BRYTYJSKI

"Czas mroku"

"The Death of Stalin"

"Piękny kraj"

"Paddington 2"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA

"The Ghoul"

"Nie jestem czarownicą"

"Jawbone"

"Nasze królestwo"

"Lady M."

FILM ZAGRANICZNY

"Elle"

"Najpierw zabili mojego ojca"

"Służąca"

"Niemiłość"

"Klient"

DOKUMENT

"Miasto duchów"

"Nie jestem twoim murzynem"

"Ikar"

"Niewygodna prawda 2"

"Jane"

ANIMACJA

"Coco"

"Twój Vincent"

"Nazywam się Cukinia"

REŻYSERIA

Denis Villeneuve - "Blade Runner 2049"

Luca Guadagnino - "Tamte dni, tamte noce"

Christopher Nolan - "Dunkierka"

Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Martin McDonagh - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

"Uciekaj!"

"I, Tonya"

"Lady Bird"

"Kształt wody"

SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Tamte dni, tamte noce"

"The Death of Stalin"

"Film Stars Don't Die in Liverpool"

"Gra o wszystko"

"Paddington 2"

AKTORKA

Annette Bening - "Film Stars Don't Die in Liverpool"

Frances McDormand - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "I, Tonya"

Sally Hawkins - "Kształt wody"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

AKTOR

Daniel Day-Lewis - "Nić widmo"

Daniel Kaluuya - "Uciekaj!"

Gary Oldman - "Czas mroku"

Jamie Bell - "Film Stars Don't Die in Liverpool"

Timothée Chalamet - "Tamte dni, tamte noce"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Allison Janney - "I, Tonya"

Kristin Scott Thomas - "Czas mroku"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Lesley Manville - "Nić widmo"

Octavia Spencer - "Kształt wody"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Christopher Plummer - "Wszystkie pieniądze świata"

Hugh Grant - "Paddington 2"

Sam Rockwell - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

MUZYKA

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

ZDJĘCIA

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

"Kształt wody"

MONTAŻ

"Blade Runner 2049"

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

"Kształt wody"

SCENOGRAFIA

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"Dunkierka"

"Piękna i Bestia"

"Kształt wody"

KOSTIUMY

"Piękna i Bestia"

"Czas mroku"

"I, Tonya"

"Nić widmo"

"Kształt wody"

CHARAKTERYZACJA

"Blade Runner 2049"

"Czas mroku"

"I, Tonya"

"Powiernik królowej"

"Cudowny chłopak"

DŹWIĘK

"Blade Runner 2049"

"Baby Driver"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

EFEKTY SPECJALNE

"Blade Runner 2049"

"Dunkierka"

"Kształt wody"

"Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi"

"Wojna o planetę małp"

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Głowa na karku"

"Mamoon"

"Poles Apart"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"Aamir"

"Cowboy Dave"

"A Drowning Man"

"Work"

"Wren Boys"