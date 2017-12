"Miasto porozumiało się z prezesem Fundacji Tumult Markiem Żydowiczem w sprawie organizacji w Bydgoszczy kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Miasto chce podpisać umowę, która zakładałaby cztery kolejny edycje festiwalu w latach 2018-2021 w Bydgoszczy" - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prezydenta Bydgoszczy Marta Stachowiak.

Rzeczniczka zaznaczyła, że umowa wieloletnia wymaga zgody rady miasta, dlatego prezydent Bydgoszczy w styczniu 2018 r. przedstawi radnym stosowny projekt uchwały.

Camerimage odbywa się od 1993 r. Pierwsze siedem edycji festiwalu organizowano w Toruniu. W 2000 r. prezes Tumultu, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Marek Żydowicz przeniósł imprezę do Łodzi, z której w 2010 r. festiwal trafił do Bydgoszczy.

W listopadzie 2017 r. odbyła się 25. edycja festiwali Camerimage. Był to ostatni rok obowiązywania kolejnej już umowy pomiędzy Bydgoszczy i Tumultem w sprawie organizacji imprezy. Miasto wspierało rocznie festiwal dotacją w wysokości 2,5 mln zł.

Żydowicz wielokrotnie podkreślał, że warunkiem współpracy z miastem jest wybudowanie odpowiedniego obiektu, który zapewni odpowiednie warunki do organizacji wydarzenia. Nie spełnia ich Opera Nova, w której - od czasu przeniesienia festiwalu do Bydgoszczy - odbywa się impreza.

Miasto planowało powstanie wielofunkcyjnego obiektu na Placu Teatralnym, ale gdy okazało się, że UE przestaje wspierać budowy obiektów wielkokubaturowych, zrezygnowano z projektu. Ostatnio wrócił pomysł rozbudowy składającej się z trzech kręgów gmachu Opery Nova, o czwarty krąg. W tym roku powstała koncepcja rozbudowy opery wraz programem wizualno-użytkowym i wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania inwestycji.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją nowa część opery powstałaby po stronie zachodniej obecnego gmachu, miałaby około 19 m wysokości, cztery kondygnacje i 4,4 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Przewidziano, że krąg od strony południowo-zachodniej będzie w bardzo dużej części przeszklony, co otwierałoby obiekt na rzekę Brdę.

W nowym kręgu znalazłyby się: sala kameralna do prób scenicznych i sala sceniczna z widownią na ok. 450-500 osób, hol z szatniami, przestrzeń wystawiennicza, sala projekcyjno-konferencyjna na ok. 250-300 widzów. Pomiędzy nowym kręgiem i starą częścią opery powstałby łącznik. Częścią opracowania jest również koncepcja dwupoziomowego garażu na ok. 250 aut. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 80 mln zł.

Inwestycja miałaby zostać zrealizowana przez miasto Bydgoszcz i samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Na razie są pieniądze na wstępną dokumentację techniczną.