Do sklepów trafiła właśnie ścieżka dźwiękowa do amerykańskiej megaprodukcji "Bright" z Willem Smithem i Noomi Rapace w rolach głównych, wyreżyserowana przez twórcę przebojowego "Legionu Samobójców" Davida Ayera. Stylistycznie soundtrack to mieszanka popu, również latynoskiego, hip-hopu oraz nowoczesnej elektroniki. W zestawie nie zabrakło także alternatywnego rocka.

Tracklista "Bright: The Album":

1. Logic & Rag'n'Bone Man – "Broken People"

2. Bastille – "World Gone Mad"

3. Machine Gun Kelly, X Ambassadors & Bebe Rexha – "Home"

4. Camila Cabello & Grey – "Crown"

5. Ty Dolla $ign & Future (feat. Kiiara) – "Darkside"

6. Migos & Marshmello – "Danger"

7. Meek Mill, YG & Snoop Dogg – "That's My N****"

8. Steve Aoki & Lil Uzi Vert – "Smoke My Dope"

9. A$AP Rocky & Tom Morello – "FTW (F**k The World)"

10. Portugal. The Man – "Cheer Up"

11. alt-J – "Hares On The Mountain"

12. DRAM & Neil Young – "Campfire"

13. Sam Hunt – "This Land Is Your Land"