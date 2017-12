"Kształt wody w polskich kinach zobaczymy 18 stycznia, "Czwarta władza" pojawi się 16 lutego, zaś "Trzy billboardy za Ebbing. Missouri" 2 lutego.

Nas najbardziej cieszy nominacja dla "Twojego Vincenta". Film w sobotni wieczór otrzymał Europejską Nagrodę Filmową i coraz głośniej mówi się o nim jako głównym kandydacie w wyścigu po Oscara. Za jego najważniejszego rywala uznaje się produkcję Dinsney/Pixar, goszczący na ekranach naszych kin obraz "Coco".

Bardzo ciekawie, wręcz ekscytująco zapowiada się rywalizacja wśród aktorów. O Złoty Glob powalczą Luca Chalamet, Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, Gary Oldman oraz

Denzel Washington. Wśród aktorek na nagrodę szanse mają: Jessica Chastain, Sally Hawkins, Frances McDormand, Meryl Streep, oraz Michelle Williams.

Nominacje, jak i same nagrody przyznaje Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Mówi się o nich, że są oscarową przepowiednią, ale pamiętać należy, że - jak wynika ze statystyk, wyniki Złotych Globów z Oscarowymi pokrywają się w... 47 procentach.

Prowadzącym tegoroczną galę będzie debiutujący w tej roli Seth Meyers, a sama uroczystość zaplanowana jest na 7 stycznia 2018 roku.

Oto lista nominowanych.

FILM ANIMOWANY

"Dzieciak rządzi"

"The Breadwinner"

"Coco"

"Fernando"

"Twój Vincent"

NAJLEPSZY FILM DRAMATYCZNY

"Tamte noce, tamte dni"

"Dunkierka"

"Czwarta władza"

"Kształt wody"

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

NAJLEPSZY FILM KOMEDIOWY LUB MUSICAL

"Disaster Artist"

"Uciekaj!"

"Król rozrywki"

"I, Tonya"

"Lady Bird"

REŻYSERIA

Guillermo del Toro - "Kształt wody"

Martin McDonagh - "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri"

Christopher Nolan - "Dunkierka"

Ridley Scott - "Wszystkie pieniądze świata"

Steven Spielberg - "Czwarta władza"

SCENARIUSZ

"Kształt wody"

"Lady Bird"

"Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri"

"Czwarta władza"

"Gra o wszystko"

AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Luca Chalamet, "Tamte dni, tamte noce"

Daniel Day-Lewis, "Nić widmo"

Tom Hanks, "Czwarta władza"

Gary Oldman, "Czas Mroku"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq"

AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Jessica Chastain, "Gra o wszystko"

Sally Hawkins, "Kształt wody"

Frances McDormand, "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri"

Meryl Streep, "Czwarta władza"

Michelle Williams, "Wszystkie pieniądze świata"

AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Steve Carell, "Wojna płci"

Ansel Elgort, "Baby Driver"

James Franco, "The Disaster Artist"

Hugh Jackman, "Król rozrywki"

Daniel Kaluuya, "Uciekaj!"

AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Judi Dench, "Powiernik królowej"

Margot Robbie, "I, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Emma Stone, "Wojna płci"

Helen Mirren, "The Leisure Seeker"

AKTOR DRUGOPLANOWY

Willem Dafoe, "The Florida Project"

Armie Hammer, "Tamte dni, tamte noce"

Richard Jenkins, "Kształt wody"

Christopher Plummer, "Wszystkie pieniądze świata"

Sam Rockwell, "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri"

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Mary J. Blige, "Mudbound"

Hong Chau, "Pomniejszenie"

Allison Janney, "I, Tonya"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "Kształt wody"

FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Fantastyczna kobieta"

"Najpierw zabili mojego ojca"

"W ułamku sekundy"

"Niemiłość"

"The Square"

MUZYKA FILMOWA

Carter Burwell, "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri"

Alexander Desplat, "Kształt wody"

Johnny Greenwood, "Nić widmo"

John Williams, "Czwarta władza"

Hans Zimmer, "Dunkierka"

PIOSENKA

"Home", "Ferdinand"

"Mighty River", "Mudboumd"

"Remember Me", "Coco"

"The Star", "The Star"

"This is Me", "Król rozrywki"

CZĘŚĆ TELEWIZYJNA

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

"The Crown"

"Gra o tron"

"Opowieść podręcznej"

"Stranger Things"

"Tacy jesteśmy"

NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY LUB MUSICAL

"Czarno to widzę"

"Specjalista od niczego"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"SMILF"

"Will & Grace"

FILM TELEWIZYJNY LUB MINISERIAL

"Wielkie kłamstewka"

"Fargo"

"Konflikt: Bette i Joan"

"Top of the Lake: China Girl"

"The Sinner"

AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "Tacy jesteśmy"

Freddie Highmore, "The Good Doctor"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Liev Schreiber, "Ray Donovan"

AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Caitriona Balfe, "Outlander"

Claire Foy, "The Crown"

Maggie Gyllenhaal, "Kroniki Times Square"

Katherine Langford, "13 powodów"

Elisabeth Moss, "Opowieść podręcznej"

AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Pamela Adlon, "Better Things"

Alison Brie, "GLOW"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Issa Rae, "Insecure"

Frankie Shaw, "SMILF"

AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU

Anthony Anderson, ""Czarno to widzę"

Aziz Ansari, "Specjalista od niczego"

Kevin Bacon, "I Love Dick"

William H. Macy, "Shameless"

Eric McCormack, "Will and Grace"

AKTORKA W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Jessica Biel, "The Sinner"

Nicole Kidman, "Wielkie kłamstewka"

Jessica Lange, "Konflikt: Bette i Joan"

Susan Sarandon, "Konflikt: Bette i Joan"

Reese Witherspoon, "Wielkie kłamstewka"

AKTOR W MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Robert De Niro, "Arcyoszust"

Jude Law, "Młody papież"

Kyle MacLachlan, "Twin Peaks"

Ewan McGregor, "Fargo"

Geoffrey Rush, "Geniusz"

AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU, MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Christian Slater, "Mr. Robot"

David Harbour, "Stranger Things"

Alfred Molina, Feud: "Konflikt: Bette i Joan"

Alexander Skarsgard, "Wielkie kłamstewka"

David Thewlis, "Fargo"

AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU, MINISERIALU LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Laura Dern, "Wielkie kłamstewka"

Ann Dowd, "Opowieść podręcznej"

Chrissy Metz, "Tacy jesteśmy"

Michelle Pfeiffer, "Arcyoszust"

Shailene Woodley, "Wielkie kłamstewka”