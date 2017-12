Miłośnicy kina wielokrotnie narzekali, że tym, co powstrzymuje ich przed wyjściem do kina w weekend jest cena biletu. Dla wielu rodzin cztero- pięcioosobowych niewyobrażalnym jest, by zapłacić za wyjście na film często kwotę przekraczającą 130 złotych, a w tym i tak nie są wliczone koszty przysmaków, które dzieci zapewne będą chciały zamówić. W internecie zaroiło się od akcji protestacyjnych, a część mediów publikowała nawet informacje o tym, że bilety na poszczególne seanse w dużych miastach są już droższe niż na analogiczny (ten sam film o tej samej porze) pokaz w Berlinie, pokazując różnice w sile nabywczej naszych przychodów. Na nic się to zdało, bo... mimo wszystko do kin chodzimy coraz częściej, a prawo podaży i popytu działa tu silniej niż protesty wykluczonych ekonomicznie.

Kina coraz częściej stosują co prawda specjalne zniżki, część z nich wprowadziła bilety rodzinne, a niektóre honorują także, dając preferencyjne warunki, Kartę Dużej Rodziny. Mimo to cena biletu jest dla osób mniej zamożnych barierą, która powstrzymuje przed wycieczką do kina.

W ten weekend w Polsce będzie miała miejsce czwarta edycja Święta Kina. Podobnie jak w poprzednich latach, wezmą w niej udział kina z ponad stu miejscowości, w tym zarówno multipleksy, jak i małe niezależne kina. Patronat nad akcją objął Polski Instytut Sztuki Filmowej, a część z instytucji przygotowuje na ten weekend specjalne, zazwyczaj adresowane do najmłodszych, atrakcje.

Listę kin biorących udział w 4. Święcie Kina można sprawdzić na stronie www.swietokina.pl . Cena biletu ma być wtedy nie wyższa niż 12 złotych, dodatkowa opłata może być pobrana wyłącznie za okulary 3D.

W ten weekend na ekrany kin wejdą "Wojna płci" - komedia z Emmą Stone i Stevem Carellem, horror "Redwood", film akcji "24 godziny po śmierci" z Ethanem Hawkiem oraz dwie ważne produkcje polskie: ciepło przyjęta festiwalu w Gdyni "Reakcja łańcuchowa" a także dokument Michała Jaskulskiego "Przy Planty 7/9". Oprócz tego na kranach gościmy wiele produkcji dla dzieci, które weszły na ekrany kin wcześniej: m.in. "Coco", "Kumple z dżungli", "Mikołaj i spółka". Dorośli mogą pójść na nowego Allena ("Na karuzeli życia") lub chwalony, uznawany zaden z najlepszych filmów roku dramat "Zabicie świętego jelenia".