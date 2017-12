Disney/Pixar zbiera nie tylko bardzo pochlebne recenzje. Zarabia całkiem dobrze – po dwóch tygodniach zgromadził już na swoim koncie ponad 100 milionów dolarów, a jeśli doliczyć rynki zagraniczne to powoli dociera do granicy 300 milionów dolarów przychodu.

Na drugim miejscu dobrze trzyma się „Liga sprawiedliwości”. Natłok gwiazd DC World w produkcji Warnera spowodował, że w Stanach Zjednoczonych film przyniósł producentom niemal dwieście milionów dolarów przychodu, licząc z całym światem grubo przekroczył już 570 milionów dolarów. Do rekordów daleko, ale to wynik bardziej niż przyzwoity.

Nas cieszy ciągła obecność „Twojego Vincenta”. W ubiegły weekend film zarobił ponad dwieście tysięcy dolarów, plasując się na 18 miejscu w zestawieniu najchętniej oglądanych obrazów.

Ciekawostką jest powrót do kina „Titanica” – w dwudziestą rocznicę premiery. Obraz w weekend zarobił 400 tysięcy dolarów. To niemal nic w porównaniu z tym, co ma na koncie. Łącznie opowieść o przerwanej podróży transatlantykiem z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet przyniosła już ponad 2 miliardy 187 milionów dolarów przychodu.

1. Coco 26,114 mln (łącznie 108,689 mln)

2. Liga Sprawiedliwości 16,580 (197 mln)

3. Cudowny chłopak 12,500 (88 mln)

4. Thor: Ragnarok 9,569 (291 mln)

5. Co wiecie o swoich dziadkach 6,700 (84,772)