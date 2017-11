Organizatorzy festiwalu przypominają, że jest to najstarsza łódzka impreza poświęcona kinu. Jego pierwsza edycja odbyła się w 1992 roku. Ideą wydarzenia jest przegląd najważniejszych dokonań filmowców na Starym Kontynencie.

Podczas tegorocznej edycji widzowie będą mogli obejrzeć 80 tytułów filmowych - nagradzanych już na światowych festiwalach, a także obrazów, które w polskiej dystrybucji pojawiają się za kilka miesięcy.

Jak poinformował rzecznik prasowy imprezy Artur Zaborski, niespodzianką tegorocznej edycji Forum ma być projekcja filmu "The Disaster Artist" Jamesa Franco, który odegrał w nim potrójną rolę - reżysera, producenta i aktora. Zwrócił uwagę, że obraz zostanie pokazany w Łodzi przedpremierowo, bo w polskich kinach pojawi się dopiero w lutym przyszłego roku.

- "The Disaster Artist" to wspaniale zagrany, błyskotliwy i zabawny film o kulisach powstawania "The Room" Tommy’ego Wiseau, który jest nazywany najgorszym filmem świata. James Franco do roli Wiseau przeszedł przemianę fizyczną, zmienił akcent i sposób poruszania się. W roli przyjaciela Wiseau - Grega Sestero zobaczymy jego młodszego brata, Dave’a Franco - wyjaśnił rzecznik. Dodał, że na drugim planie pojawiają się m.in. Zac Efron, Sharon Stone, Seth Rogen i Bryan Cranston, a także sami Wiseau i Sestero.

22. Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia zainauguruje pokaz filmu Jagody Szelc "Wieża. Jasny dzień" nagrodzony na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szelc odebrała nagrodę za debiut reżyserski; do niej także trafiła nagroda za najlepszy scenariusz.

W trakcie trwania festiwalu odbędą się dwa konkursy - polskich oraz europejskich debiutów i filmów drugich. Obrazy będą rywalizować o Kryształowe Jabłko. W sumie jury obejrzy i oceni 21 produkcji m.in.: "Photon" Normana Leto, "Beksińscy. Album wideofoniczny" Marcina Borchardta, "Cicha noc" Piotra Domalewskiego, "Atak paniki" Pawła Maślony, "Turyści" Mateusza Romaszkana, "Twój Vincent" Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, "Bliskość" Kantemira Bałagowa z Rosji, "Ludzie, którzy nie są mną" Hadasa Ben Aroi z Izraela czy "Skins" Eduarda Casanovy z Hiszpanii.

W Panoramie Filmowej Europy znalazły się natomiast najbardziej komentowane wydarzenia filmowe ostatniego roku podzielone na trzy sekcje – Filmowe Przeboje, Mistrzowie i Odkrycia. Dla najmłodszych przygotowano Sekcję Europejskiego Kina Dla Dzieci. Seansom towarzyszyć będą dyskusje, debaty, spotkania i warsztaty.

W programie festiwalu znalazły się także: multimedialne widowisko muzyczne poświęcone twórczości Krzysztofa Komedy – "3Dźwięki Komedy", koncert "Celuloid", a także wystawy zdjęć i plakatów. Na dworcu Łódź-Fabryczna odbędzie się natomiast pokaz mody filmowej "Cinema en vogue".

Organizatorem 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia, które potrwa od 23 listopada do 2 grudnia jest Stowarzyszenie Łódź Filmowa przy wsparciu miasta Łódź i Łódzkiego Centrum Wydarzeń.