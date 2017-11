Srebrną Żabą w tym konkursie został nagrodzony rosyjski film "Niemiłość" ze zdjęciami Michaiła Kriczmana i w reżyserii Andrieja Zwiagincewa, a Brązową - obraz produkcji kambodżańsko-amerykańskiej "Najpierw zabili mojego ojca" ze zdjęciami Anthony'ego Dod Mantele'a i w reżyserii Angeliny Jolie.

Przyznaną po raz pierwszy na "Camerimage" jury Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI dla najlepszego filmu konkursu głównego, ze szczególnym uwzględnieniem roli zdjęć filmowych otrzymał australijski obraz "Sweet Country". Zdjęcia do filmu nakręcili Dylan River i Warwick Thornton, a wyreżyserował Warwick Thornton.

W konkursie filmów polskich zwyciężył film "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" ze zdjęciami Michała Sobocińskiego i w reżyserii Marii Sadowskiej.

Nagroda w konkursie etiud studenckich im. Laszlo Kovacsa - Złota Kijanka przypadła niemieckiemu filmowi "All of Us", którego operatorem Felix Striegel i reżyserem Katja Benrath. Srebrną Kijankę przyznano belgijskiemu obrazowi "Across the Street" ze zdjęciami Toma Duranda i w reżyserii Jeanne Privat, a Brązową - hiszpańskiemu filmowi "Rocco", którego operatorem był Martin Urrea i reżyserem Gerard Nogueira.

W konkursie długometrażowych filmów dokumentalnych: Złotą Żabę za najlepszy film dokumentalny zdobył holenderski obraz "Radio Kobani" ze zdjęciami Niny Badoux i w reżyserii Robera Doksy'ego, a Złotą Żabę za najlepszy dokument fabularyzowany - meksykański obraz "Potentiae" ze zdęciami Ricardo Garfias i w reżyserii Javiera Toscano. Specjalne wyróżnienie w tym konkursie otrzymał czeski "Normal Autistic Film", którego operatorem i reżyserem był Miroslav Janek.

Złotą Żabę w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych otrzymał polski obraz "Żenlasz - pusty brzeg" ze zdjęciami i w reżyserii Marina Sautera, a specjalne wyróżnienie - niemiecki "Find Fix Finish", którego operatorem był Nikolai Huber, a reżyserami Sylvain Cruiziat i Mila Zhluktenko.

Nagrodę w konkursie debiutów reżyserskich otrzymał Duńczyk Janus Metz "Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem", a w konkursie debiutów operatorskich - Szwedka Maria von Hausswolff za zdjęcia do "Zimowych braci".

Za najlepszy wideoklip uznano rosyjski "Leningrad - Kolszik" ze zdjęciami Genriha Medera i w reżyseri Iliji Njszulera. Ocenio też, że najlepsze zdjęcia były w amerykańskim wideoklipie "Alt-J 3WW", które nakręcił Dustin Lane.

Konkurs pilotów telewizyjnych First Look wygrał belgijsko-francuski "Black Spot: Stranger Comes To Town", którego operatorem był Christophe Nuyens, a reżyserami Julien Despaux i Thierry Poiraud.

Nagrodę w konkursie spotów reklamowych "Fundusze Europejskie w kadrze" otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za spot "Zmieniamy Podkarpackie z Funduszami Europejskimi – czas na twój pomysł".