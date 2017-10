"Dzisiaj będziemy ogłaszać konkurs na nowego dyrektora Polskiego Instytut Sztuki Filmowej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert, konkurs jest oczywiście otwarty, jednocześnie w tym samym czasie będzie prowadzony nabór na osoby do komisji konkursowej, które będą rekomendować ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego osoby do wybrania na stanowisko dyrektora. To także jest otwarty nabór" - ogłosił Lewandowski.

"Konkurs ogłaszamy w oparciu o rozporządzenie, które obowiązuje od jakiegoś czasu, także my nie zmieniamy tych reguł gry. To jest o tyle istotne, że właśnie wodowanie tych projektów, czyli szukanie środków na produkcję, będzie organizowane w ścisłej współpracy z nowym kierownictwem PISF" - podkreślił wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.

Jak mówił, PISF jest główną instytucją odpowiedzialną za rozwój produkcji filmowej w Polsce, ale ministerstwo kultury też się od tego nie uchyla.

9 października, pomimo negatywnej opinii Rady PISF, z funkcji dyrektora PISF została odwołana Magdalena Sroka. MKiDN argumentowało zwolnienie Sroki "naruszeniem przez nią podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszeniem przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, prezesa Stowarzyszenia Amerykańskich Producentów Filmowych". Według ministra kultury, Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.

P.o. dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej została Izabela Kiszka-Hoflik.