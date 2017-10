Warszawski Festiwal Filmów Koreańskich, którego trzecia edycja odbędzie się w od 7 do 13 listopada w Kinie Kultura, jest jedynym w Polsce przeglądem skupiającym się na kinematografii koreańskiej.

W programie znajdzie się 10 filmów pełnometrażowych i dwie etiudy, całość zaprezentowana zostanie w trzech sekcjach. Sekcja pierwsza - „Hity ostatnich lat”, to produkcje, które odniosły w Korei sukces komercyjny przy jednoczesnym bardzo dobrym przyjęciu przez krytyków. Na szczególną uwagę zasługuje tu kontrowersyjne „The Villainess” (reż. Jeong Byeong-Gil), rewelacja pozakonkursowych pokazów tegorocznego Cannes. W tej drapieżnej historii o zemście jest wszystko, co sprawia, że koneserzy dobrego kina kochają koreańskie filmy: olśniewające wizualnie i wyznaczające nowe standardy sceny akcji, perfekcyjna choreografia oraz prawdziwe emocje. „The Villainess” kontynuuje tradycję „Nikity” Bessona czy „Kill Billa” Tarantino, a grająca główną rolę Kim Ok-bin dołącza do grona najbardziej zabójczych kobiet światowego kina.

Kadr z filmu "Pani zło" / Materiały prasowe

Kolejna sekcja to „Koreańskie smaki” – znakomite autorskie filmy opromienione już festiwalowymi sukcesami. Znajdą się tu m. in.: „On the Beach at Night Alone” ulubieńca europejskich festiwali i znanego także widzom w Polsce Hong Sang-soo (w roli głównej znakomita Kim Min-hee, pamiętna z ubiegłorocznego występu w „Służącej” Park Chan-wooka); „The World of Us” w reż. Yoon Ga-Eun, film opowiadający z niezwykłym wyczuciem o złożonym i często brutalnym świecie dziecięcych emocji. Sensacją będzie projekcja odrestaurowanej kopii „The Housemaid” Kim Ki-younga z roku 1960. Ten zaskakujący i niepokojący film o historii pewnego romansu, który wymyka się spod kontroli, przez wielu krytyków uznawany jest za najwybitniejsze osiągnięcie w historii kinematografii koreańskiej.

Sekcja ostatnia skupi się na twórczości reżyserki Kim Hee-jung, absolwentki Szkoły Filmowej w Łodzi. W programie znajdą się jej dwa pełnometrażowe filmy („The Wonder Years” z 2007 roku i „Snow Paths” z 2016), a także łódzkie etiudy szkolne, które napisała i wyreżyserowała („Spotkanie” z roku 2000 oraz „Kiedyś” z 2001). We współczesnym kinie koreańskim kobiety wciąż mają trudniejszą drogę do reżyserowania niż mężczyźni – warto więc poznać dzieła utalentowanej artystki, której kolejne dzieła spotykają się z dużym uznaniem na wiodących światowych imprezach. Kim Hee-jung będzie gościem festiwalu, spotkania z nią odbędą się po projekcjach jej pełnometrażowych filmów.

Uzupełnieniem projekcji filmowych będzie seminarium na temat kina koreańskiego, którego uczestnicy zastanowią się nad przyczynami sukcesu tej kinematografii i nad tym, czy sukces ten jest możliwy do powtórzenia np. w Polsce.

Wszystkie seanse, spotkania oraz seminarium na temat kina koreańskiego odbędą się w Kinie Kultura.

7.11 (wtorek)

19:00 Gala otwarcia – pokaz filmu Miłość i kłamstwa/ Love, Lies / Hae-eohwa, reż. Park Heung-sik, 2016

8.11 (środa)

Kadr z filmu "Prawda jest inna" / Materiały prasowe

17:30 Spotkanie/ The Appointment / Man-nam, reż. Kim Hee-jung, 2000, film krótkometrażowy, wstęp wolny

18:00 Ścieżki na śniegu/ Snow Paths / Seol-haeng_Nun-gil-eul geot-da, reż. Kim Hee-jung, 2015 (po filmie Q&A z reżyser)

20:30 Samotnie na plaży pod wieczór/ On the Beach at Night Alone /Bam-ui hae-byeon-e-seo hon-ja , reż. Hong Sang-soo, 2017

9.11 (czwartek)

17:30 Kiedyś/ Once…Someday /Eon-jen-ga, reż. Kim Hee-jung, 2001, film krótkometrażowy

18:00 Cudowne lata/ The Wonder Years/ Yeol-se-sal, Soo-ah reż. Kim Hee-jung, 2007 (po filmie Q&A z reżyser)

20:30 Pierwsze okrążenie/ The First Lap / Cho-haeng, reż. Kim Dae-hwan, 2017

10.11 (piątek)

17:00 Seminarium na temat kina koreańskiego - „Sukces Współczesnego Kina Koreańskiego” spotkanie poprowadzi: Marcin Krasnowolski, (Sala Rejs), wstęp wolny

18:00 Prawda jest inna/ The Truth Beneath / Bi-mil-eun eop-da, reż. Lee Kyoug-mi, 2016

20:30 Miłość i kłamstwa/ Love, Lies / Hae-eohwa, reż. Park Heung-sik, 2016

12.11 (niedziela)

16:00 Pani Zło/ The Villainess / Aknyeo reż. Jung Byung-gil, 2017 (po filmie Q&A z kierownikiem zdjęć Park Jung-hun)

19:00 Pokojówka/The Housemaid / Hanyeo, reż. Kim Ki-young, 1960

13.11 (poniedziałek)

18:00 Cały nasz świat/ The World of Us / U-ri-deul, reż. Yoon Ga-eun, 2016

20:00 Tunel/ Tunnel /Teo-neol , reż. Kim Sung-hoon, 2016

Kadr z filmu "Ścieżki na śniegu" / Materiały prasowe

Komercyjne i artystyczne sukcesy kinematografii południowokoreańskiej zadziwiają świat już niemal od 20 lat. Postawienie przez rządzących na początku XXI wieku na sektor kreatywny i stworzenie specjalnych funduszy wspomagających branżę sprawiły, że filmowcy zaczęli realizować coraz ciekawsze i coraz lepsze technicznie obrazy. Koreańczycy z kolei z dumą zaczęli je oglądać i tłumnie ruszyli do kin, napędzając w ten sposób koniunkturę na rodzinną kinematografię.

Dzisiaj są najchętniej odwiedzającym kina narodem świata, a filmy znad rzeki Han mają na świecie status wysmakowanej rozrywki, będącej przeciwwagą dla sformatowanych i sztampowych produkcji hollywoodzkiego mainstreamu.