W przypadku „Botoksu” sprawa jest jasna – do kin ruszyła Polonia i to ona sprawiła, że film Patryka Vegi zarobił ponad milion dolarów w ciągu trzech dni. To nie pierwszy przypadek tego typu – w pierwszej piątce był też obraz „ Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, ale trzeba dodać, że przez kilka tygodni wyświetlana obraz zarobił mniej, niż "Botoks" w trzy dni. Na koncie "Pitbulla" znalazło się "tylko" niespełna milion dolarów.

1 The Lego Ninjago Movie - $4.84m (£3.64m)

2 Blade Runner 2049 - $4.12m (£3.1m)

3 The Snowman - $1.83m (£1.38m)

4 Kingsman: The Golden Circle - $1.79m (£1.35m)

5 Botoks - $ 1.05m (£792,477)

Na 9. Miejscu znalazł się natomiast obraz „Twój Vincent” w reżyserii Doroty Kobieli oraz Hugh Welchmana. Film zarobił kwotę niebagatelną jak na animowany obraz adresowany do dorosłych, bo ponad 365 tysięcy dolarów.

Na „Botoks” wybrało się w miniony weekend więcej widzów, niż na horrory „To” oraz „Ritual”. „Twój Vincent” okazał się zaś lepszy od animacji na temat… lalki Barbie.

To był bardzo dobry tydzień dla "Botoksu" - z danych dystrybutora, firmy Kino Świat, wynika, że obraz Patryka Vegi zobaczyło w Polsce już ponad dwa miliony ludzi.