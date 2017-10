Paweł Sawicki z biura prasowego muzeum powiedział, że „Podziemny schron” w reżyserii Andrzeja Celińskiego, opowiada o ucieczce więźniów: Kazimierza Andrysika, Zdzisława Michalaka, Ryszarda Kordka i Józefa Papugi.

„W połowie lipca 1944 r. uciekli oni z terenu obozu Auschwitz II-Birkenau. Najpierw ukrywali się w przygotowanym wcześniej bunkrze wykonanym na terenie budowy jednej z części Birkenau. Po wydostaniu się ze strefy przyobozowej spotkali się z łącznikiem, który przeprowadził ich do holownika +Piast+ zacumowanego na Wiśle w okolicy Gromca koło Oświęcimia. Polska załoga holownika ukryła zbiegów w specjalnym schowku i przewiozła ich do portu Dąbie pod Krakowem. Uciekinierzy dostali się do Nowego Korczyna, skąd przedostali się do oddziału Armii Krajowej” – poinformował Sawicki.

Narratorem w filmie jest dyrektor Muzeum Piotr Cywiński. Opowiada o ucieczce i przybliża jej kontekst, osadzając wydarzenia w ogólnej historii niemieckiego obozu Auschwitz. Całość ilustrują fabularyzowane sceny z udziałem aktorów.

„Autorzy filmu konsultowali z nami szczegóły tej realizacji po to, aby jak najwierniej oddać na ekranie realia świata obozu koncentracyjnego. To zawsze niebywale trudne, bowiem pod uwagę trzeba wziąć bardzo wiele różnych szczegółów - zarówno pochodzących z relacji byłych więźniów opowiadających o samej ucieczce, jak i dotyczących kwestii bardziej ogólnych, jak architektura, czy ubiór więźniów. Wszystko po to, aby film był jak najbliższy historycznej prawdzie, co w tym przypadku udało się w bardzo wysokim stopniu” - powiedział szef centrum badań w Muzeum Piotr Setkiewicz.

38-minutowy film „Podziemny schron” obejrzeć już można na platformie vod Telewizji Polskiej.

Ogółem w historii obozu próbę ucieczki podjęły co najmniej 802 osoby - 757 mężczyzn i 45 kobiet. Wśród nich najwięcej było Polaków - co najmniej 396 osób. Ucieczka udała się 144 osobom. Większość z nich przeżyła wojnę. Niemcy zastrzelili podczas ucieczki lub zatrzymali później 327 więźniów. Los pozostałych 331 jest nieznany. Możliwe, że wydostali się na wolność i przeżyli.